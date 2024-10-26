Считали друг друга погибшими: в Ривне состоялась внезапная встреча двух побратимов-друзей

В Ривном неожиданно встретились двое военных-побратимов. Они считали друг друга погибшими.

Об этом пишет Общественное. Рівне. Виталий Чорновол из Умани и Андрей Мазур из Каменского вместе служили в 25 десантно-штурмовой бригаде.

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Как в Ровно встретились два побратима

Во время боя Андрей увидел, как Виталия засыпало землей, и с тех пор считал, что побратим мертв. А Виталий так же думал о нем.

40-летний Виталий и 50-летний Андрей не виделись и ничего не слышали друг о друге с апреля 2022 года, пока не оказались в одном городе.

Это был штурм. Авдеевка. Тогда я его увидел и... Уже столько времени прошло, я думал, что его нет. И так же он думал, что меня нет. Но мы вчера встретились (...) Это не объяснить. Знать, что побратима уже среди живых нет, а тут он вот – перед тобой. Уже столько лет прошло. Обнялись, заплакали,

– рассказал Виталий Черновол.

Сначала ветеран не узнал своего собрата, но потом присмотрелся и не мог поверить собственным глазам.

Мужчины уже обменялись номерами телефонов и планируют наведываться друг к другу в гости.