Уезжал в отпуск в семью: на Хмельнитчине в ДТП погиб военный

В Хмельницкой области в ДТП погиб 35-летний военный Виталий Каневский. Он как раз взял отпуск и ехал домой, чтобы увидеть родных.

Об этом сообщил мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко. Из-за смерти военного в городе объявили День траура.

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Без отца осталось двое детей

Военный Виталий Каневский защищал Украину в 214-м отдельном стрелковом батальоне. Муж взял отпуск, чтобы увидеться с родными, однако погиб в ДТП.

Военный достойно защищал наши границы, наше спокойствие от оккупанта. Вернулся домой, но совсем не так, как нам этого хотелось бы. Навсегда 35... Без отца остались двое детей,

– написал мэр.

Мэр также отметил, что похоронят Виталия завтра, 3 февраля. В общине объявляется День траура. Кортеж с телом Героя будет двигаться в 10:30 из поселка Первомайского по проспекту Грушевского в Дом офицеров. Церемония прощания начнется в 11.00. Похороны на Аллее Славы в 13:30.

На Хмельнитчине трагически погибли супруги пограничников

Недавно в Хмельницкой области трагически погибли супруги пограничников – Александр и Неля Доценко. Оба служили в Бердянском отряде Госпогранслужбы.

Супруги взяли короткий отпуск, чтобы встретиться с 13-летним сыном, которого раньше эвакуировали из Бердянска, ведь он жил у бабушки – матери Нели Доценко.

Подполковник Неля Доценко долгое время была спикером Луганского пограничного отряда. Она доносила обществу информацию о происходящем на линии разграничения и на границе с Россией.

Полковник Александр Доценко не был публичным лицом – он осуществлял и организовывал оперативно-розыскную деятельность.

С началом полномасштабного вторжения супруги защищали Украину на Юге.

В ГНСУ не уточнили обстоятельства гибели супругов, однако, вероятно, Александр и Неля Доценко именно ехали легковушкой Volkswagen Touran, которая утром 29 января столкнулась с грузовиком MAN.

Редакция 24 Канала выражает свои искренние соболезнования родным и близким погибшего!