Ким будет платить 100 долларов каждому, кто сдаст корректировщиков огня

Оккупанты пытаются с помощью денег стимулировать украинцев быть корректировщиками огня. В то же время речь идет о небольших суммах. В Николаевской ОГА придумали, как эффективно противодействовать врагу.

О схеме рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Она заключается в денежном вознаграждении тех людей, которые будут сдавать корректировщикам вражеского огня украинским силовикам.

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Ким заявил, что будет платить по 100 долларов за каждого сданного негодяя, помогающего врагу.

Я буду платить 100 долларов каждому, кто даст данные корректировщика. Чтобы обнаружить реального человека. Будет четкая инструкция, мы ее скоро проработаем. Но можно уже присматриваться к негодяям, которые помогают россиянам. Ищите,

– добавил глава Николаевской ОВА.

Он подчеркнул, что речь идет только о Николаевской области.

Ким будет платить каждому, кто сдаст корректировщиков вражеского огня: смотрите видео

Николаев под вражескими обстрелами

Россияне не прекращают интенсивность своих обстрелов. От этого очень страдают регионы, расположенные вблизи боевых действий. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким на утро 18 июля рассказал о ситуации с обстрелами в области.

Город Николаев снова был под массированным ракетным обстрелом. Известно, что вражеский снаряд попал в:

автосалон,

салон по продаже сельхозтехники.

Остальные прилетели по окрестностям города. По предварительным данным, жертв нет.

В Николаевском районе за день, 17 июля, фиксировали обстрелы сел Лиманы и Украинка-Галицыновской общины. Оккупанты попали по открытым территориям. Пострадавших нет.

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