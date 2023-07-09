Дружеских отношений нет, – Ким рассказал об отношениях с Зеленским и почему исчез из медиапространства

В команду Президента Украины Владимира Зеленского глава Николаевской ОВА Виталий Ким пришел еще в 2019 году. Тогда он работал в штабе "Слуги народа" в Николаеве.

Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал 24 Каналу. Он отметил, что в 2019 году стал помогать в штабе.

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"Я скрывал, что у меня есть деньги. Выполнял больше работы, меньше денег. Потом оно эволюционировало в то, что видите сейчас", – заметил Ким.

С президентом Украины Виталий Ким познакомился в рабочей обстановке.

Дружеских отношений нет. Есть "руководитель – подчиненный". Так и должно быть,

– подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Чем Ким занимался до политики

До политики Виталий Ким занимался бизнесом в сфере строительства, сельского хозяйства и IT.

"Последние 2 года, видимо, бил баклуши. Потому что был уже на позиции совладельца. А до этого всю сознательную жизнь занимался предпринимательством", – рассказал Ким.

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Почему исчез из медиапространства

В определенный момент глава Николаевской ОВА минимизировал публичные выступления. Мол, пора больше работать. Никто из Офиса Президента не просил его уйти в тень.

"Не было этого – указаний. Это я сам по себе, видел, что нечего говорить, уже работает информационная система, наши журналисты", – отметил глава Николаевской ОВА.

Ким рассказал, что записывать видеообращение было привычкой. А когда все было хорошо – решил не делать этого.

"Я же не буду придумывать, высасывать из пальца какие-то события ради личного присутствия в медиаэфире. Мне это не нужно", – отметил Виталий Ким.

Переведется ли Ким в Киев