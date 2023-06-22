Кима могут назначить главой Киевской ГВА, – СМИ

В сети появилась информация о том, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким может стать новым главой КГВА. Отмечают, что он уже вроде бы дал на это согласие.

Об этом сообщает "Цензор. НЕТ" со ссылкой на собственные источники. В то же время спикер Николаевской ОВА 24 Каналу сообщила, что не может комментировать эту информацию.

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Назначат ли Кима главой КГВА

СМИ пишет, что в Николаевской ОВА уже обсуждают его вызов на четверг-пятницу в Киев. Решение о замене Попка на Кима якобы должны быть приняты в пятницу, 23 июня, на заседании СНБО.

В то же время, сообщают, что преемником Кима в области может стать его заместитель Георгий Решетилов.

Что об этой ситуации говорит сам Ким

Свою реакцию он написал в комментариях к сообщению главного редактора "НикВести" Олега Деренюги в телеграмме. Журналист писал, что Виталия Кима могут назначить главой Киевской городской военной администрации.

Неделей ранее другие приближенные к Офису каналы сообщали, что скорая смена руководства Киева откладывается из-за отсутствия желающих брать такую ответственность. На самом деле назначение нового главы киевской администрации не означает автоматического устранения мэра. В Киеве и сейчас есть глава КМВА и есть мэр Кличко. И, судя по всему, будет,

– говорится в сообщении.

Собственно, в комментариях под этим постом Виталий Ким написал: "Как говорил Коломойский: не было таких планов".

Как Ким отреагировал на новое "назначение" / Скриншот

Кроме того, в комментарии LB Виталий Ким опроверг информацию о его возможном назначении.

Первый раз об этом слышу,

– сказал глава Николаевской ОВА.

На уточняющий вопрос, каким будет его решение, если от ОП все-таки будет такое предложение, Ким добавил: "Я не готов это обсуждать".