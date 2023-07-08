"Хочу сделать конфетку": Ким прокомментировал слухи о переводе в Киев

В сети активно ходят слухи, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким может перевестись в Киев. Однако он отверг слухи и заявил, что до победы не собирается покидать родную область.

Об этом Ким заявил в интервью Натальи Мосейчук. Вместе с тем, он еще не решил, будет ли потом собираться менять должность, сообщает 24 Канал.

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Как реагирует Ким на слухи

Глава Николаевской ОВА подчеркнул, что не хочет покидать регион. Ким заявил, что имеет очень много планов на Николаевщину и хочет "сделать конфетку" из нее. Он отметил, что планировал вывести область на новый уровень с первого дня назначения.

На самом деле не хочу никуда уезжать – это первое. Второе – я для себя не решил. Решение точно, что работаю до победы, потом будем смотреть. Я не могу сказать, что хочу. Я знаю, что стала команда сильной, мы больше умеем и понимаем, можем, но это решение не принято. Оно, думаю, тоже будет тяжелое,

– признался Ким.

Он также рассказал, что у Николаевской области есть планы восстановления, поэтому глава ОВА должен оставаться на месте. Ким уточнил, что у него очень мощная команда, однако и она не сможет достичь нужного уровня без лидера.

"Ким может возглавить КГВА"

Издание "Цензор.НЕТ" 22 июня, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Виталий Ким может возглавить Киевскую городскую военную администрацию. Более того, он якобы даже на это согласился. Однако в Николаевской ОВА заявили, что не могут комментировать эту информацию.

В сети предполагали, что преемником Кима в области может стать его заместитель Георгий Решетилов. Под публикацией в местных СМИ глава опроверг такую информацию и заявил, что "таких планов не было". Также в комментарии LB Ким прокомментировал слухи о его возможном назначении.

"Первый раз об этом слышу", – сказал глава Николаевской ОВА.

На уточняющий вопрос, каким будет его решение, если от ОП все-таки будет такое предложение, Ким добавил: "Я не готов это обсуждать".