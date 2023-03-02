Может, пограничники знают то, чего не знаю я: Ким показал новые карты и намекнул на победу

Виталий Ким рассказал, что пограничники привезли ему новые рабочие карты. Глава ОВА намекнул на победу Вооруженных Сил Украины.

Ведь на новой карте, которую показал Виталий Ким, уже есть временно оккупированный Крым. Хотя на карте до того, полуостров не был изображен.

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Что известно о новых картах Кима

Виталий Ким заявил, что его карты привезли сотрудники Государственной пограничной службы Украины. На них уже изображен временно оккупированный полуостров.

Я ни на что не намекаю, но пограничники привезли мне новые рабочие карты, чтобы можно было работать. Может, они что-то знают, чего не знаю я?

– заявил Ким.

Глава областной военной администрации заверил, что все будет Победа.

Виталий Ким показал новые карты в своем кабинете: смотрите видео

Рабочие карты Виталия Кима / Скриншоты с видео

В Крыму звучало обращение Буданова

В годовщину первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, 23 февраля, на российских радиостанциях, а также в Крыму прозвучало обращение главы Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя, где бы они ни скрывались. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам – время действовать пришло. Ждите. Мы идем к вам. Слава Украине,

– раздалось по радио.

Обращение услышали слушатели радио "Спутник в Крыму" и радио "Вера", входящие в "Газпром-Медиа Радио". Первое радио – также часть медиагруппы "Россия сегодня".

Российские СМИ не уточнили, о чем говорил Буданов в эфире, однако заявили, что в обращении были "угрозы". Радиовещание прервали. Однако взломать эфир в Симферополе и в Севастополе, как говорят враги, не удалось. Детальнее – читайте по ссылке.