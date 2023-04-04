Бортовой номер сбитого вражеского самолета: Ким поделился снимками необычного подарка
Источник:Виталий Ким
Виталий Ким получил подарок от украинских защитников. Главе Николаевской ОГА вручили бортовой номер сбитого российского самолета Су-25.
Глава Николаевской области поделился фотоснимками подарка в своем телеграмм-канале. Также он высмеял российский авиапром.
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Что известно о подарке Виталию Киму
Вечером 3 апреля Ким опубликовал сообщение в сети, поблагодарив за недавний подарок. Глава Николаевской ОВА получил бортовой номер российского самолета Су-25, сбитый накануне украинской армией. На подарке была выгравирована надпись с теплыми словами для Кима.
Подарок Виталия Кима от украинских бойцов / фото Виталия Кима
Лучшему в Украине губернатору Николаевской области Виталию Киму! Вместе к победе!
– указано на бортовом номере.
Не упуская возможности, глава Николаевской ОГА решил пошутить над российской армией и их производством самолетов.
"Эволюция российского авиапрома", – написал он.
Из личной жизни Виталия Кима
- С началом полномасштабного вторжения глава Николаевской ОГА стал одним из символов сопротивления украинцев. Виталий Ким активно начал вести свой канал по телеграмме, где рассказывал о ситуации на Юге Украины. Достаточно быстро он стал любимцем в соцсетях, поэтому сейчас украинцы все чаще пытаются следить за его жизнью.
- В начале марта Виталий Ким в своем канале опубликовал пост, где написал, что получил травму ноги. Поэтому он должен был отменить рабочие поездки на 2 – 3 недели.