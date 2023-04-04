Бортовой номер сбитого вражеского самолета: Ким поделился снимками необычного подарка

Виталий Ким получил подарок от украинских защитников. Главе Николаевской ОГА вручили бортовой номер сбитого российского самолета Су-25.

Глава Николаевской области поделился фотоснимками подарка в своем телеграмм-канале. Также он высмеял российский авиапром.

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Что известно о подарке Виталию Киму

Вечером 3 апреля Ким опубликовал сообщение в сети, поблагодарив за недавний подарок. Глава Николаевской ОВА получил бортовой номер российского самолета Су-25, сбитый накануне украинской армией. На подарке была выгравирована надпись с теплыми словами для Кима.

Подарок Виталия Кима от украинских бойцов / фото Виталия Кима

Лучшему в Украине губернатору Николаевской области Виталию Киму! Вместе к победе!

– указано на бортовом номере.

Не упуская возможности, глава Николаевской ОГА решил пошутить над российской армией и их производством самолетов.

"Эволюция российского авиапрома", – написал он.

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