Очільник Миколаївщини поділився фотознімками подарунку у своєму телеграм-каналі. Також він висміяв російський авіапром.

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Що відомо про подарунок Віталію Кіму

Увечері 3 квітня Кім опублікував допис у мережі, подякувавши за нещодавній подарунок. Глава Миколаївської ОВА отримав бортовий номер російського літака Су-25, який збила напередодні українська армія. На подарунку був вигравіюваний надпис із теплими словами для Кіма.

Подарунок Віталія Кіма від українських бійців / фото Віталія Кіма

Найкращому в Україні губернатору Миколаївської області Віталію Кіму! Разом до перемоги!

– зазначено на бортовому номері.

Не втрачаючи можливості, очільник Миколаївської ОДА вирішив пожартувати над російською армією та їхнім виробництвом літаків.

"Еволюція російського авіапрому", – написав він.

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