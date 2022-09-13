Обдумывают разные варианты, – Ким рассказал, как оккупанты готовятся к бегству на Херсонщине

Российские оккупанты так напуганы успешным контрнаступлением ВСУ, что уже готовят себе пути бегства. Речь идет о тех захватчиках, которые находятся в Херсонской области.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, у оккупантов и до контрнаступления ВСУ было не так много войск.

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А сейчас, как сказал Ким, оккупанты совсем загрустили. Это проявляется в том, что как только кто-то может убежать, они обязательно это делают – правдами и неправдами.

Они оформляют документы, задержки, пытаются быть на левом берегу Днепра. То есть количество военных, которые там не в окопе, а обслуживают российскую оккупационную армию на левом боку, увеличивается, а на правом уменьшается. Они все очень хотят побыть на том берегу и не спешат сюда,

– сказал Виталий Ким.

Он добавил, что российские военные обдумывают разные варианты побега. В частности:

прячутся в гражданских машинах,

отбирают у гражданских велосипеды, технику и солярку,

делают себе резерв для того, чтобы можно было убежать.

"Они понимают, что российское командование и телевизор им лжет. Они сейчас рассматривают варианты, видят, как было в Харькове, и они готовятся (бежать – 24 канал) или пешком, или на машине, или велосипеде ехать, они лично себе готовят пути", – рассказал председатель ОВА.

Какая обстановка на Юге

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился информацией, что из временно захваченной Снигиревки бегут коллаборанты и представители оккупационных властей. Также стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области:

Высокополье,

Нововознесенское,

Белогорка,

Миролюбовка,

Сухой Ставок.

По состоянию на 12 сентября линия фронта на юге Украины продвинулась на 12 километров, а ВСУ освободили 13 населенных пунктов от оккупантов, сообщил генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко.

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