Ему было всего 25: на войне погиб Виталий Малюшевский

Украина потеряла еще одного защитника. Во время выполнения боевого задания погиб Виталий Малюшевский.

Украинский военный родился в поселке Зализцы, что на Тернопольщине. Об этом сообщили в Залозецком поселковом совете.

Что известно о погибшем защитнике?

Виталий Малюшевский родился 29 сентября 2000 года. Проживал украинский военный в Тернопольской области.

Защитнику было всего 25 лет. Сердце Виталия Малюшевского остановилось 20 апреля 2026 года в районе Песчаного Харьковской области.

Украинский военный погиб во время выполнения боевого задания. Председатель Золозецкого совета написал, что Виталий Малюшевский всегда был образцом мужества, преданности и чести для своих собратьев.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Малюшевского. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

Юрий Тимошенко, младший сержант из Харьковской области, погиб 27 апреля во время штурмовых действий врага. Он стал в ряды ВСУ еще в 2022 году.

На войне погиб Василий Жук, который ранее считался пропавшим без вести. Украинский военный был жителем Нововолынска, родился в 1982 году и погиб в Курской области России.

На Харьковщине погиб 42-летний защитник Сергей Ганжа, который вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину. Сергей Ганжа погиб 1 мая 2026 года во время выполнения боевого задания.

На Сумщине попрощались с полицейским Михаилом Шовкоплясом, который погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Украинский защитник служил в полиции более 17 лет.