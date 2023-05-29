Служил верой и правдой: на Донетчине в боях погиб военный из Винницкой области

На фронте погиб украинский военный Виталий Нечай. Защитник родом из Винницкой области.

Виталий Нечай погиб в результате артиллерийских обстрелов в районе города Часов Яр на Донетчине. Ему было всего 39 лет.

Важно Был настоящим солнцем: в боях за Украину отдал жизнь воин "Ворон" из Черниговщины

Что известно о погибшем воине

Виталия Нечая мобилизовали в феврале 2023 года. Он служил механиком-водителем 57-й бригады 2-го механизированного отделения 1-го механизированного взвода 2-й механизированной роты.

До полномасштабной войны мужчина был рабочим на нижнескладских работах Бершадского лесопункта филиала "Гайсинское лесное хозяйство".

Безжалостная война унесла не только его жизнь, но и мечты, и будущее... Забрала сына у любящих родителей, у детей – заботливого отца, у общества – отважного защитника... Виталий Александрович служил верой и правдой за нашу Украину, за независимость, за покой сердец и за будущее каждого украинца,

– написали в Ободовской громаде.



Виталий Нечай погиб на фронте / фото ГП "Леса Украины"

Болезненные потери Украины