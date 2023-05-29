Служил верой и правдой: на Донетчине в боях погиб военный из Винницкой области
Источник:ГП "Леса Украины"
На фронте погиб украинский военный Виталий Нечай. Защитник родом из Винницкой области.
Виталий Нечай погиб в результате артиллерийских обстрелов в районе города Часов Яр на Донетчине. Ему было всего 39 лет.
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Что известно о погибшем воине
Виталия Нечая мобилизовали в феврале 2023 года. Он служил механиком-водителем 57-й бригады 2-го механизированного отделения 1-го механизированного взвода 2-й механизированной роты.
До полномасштабной войны мужчина был рабочим на нижнескладских работах Бершадского лесопункта филиала "Гайсинское лесное хозяйство".
Безжалостная война унесла не только его жизнь, но и мечты, и будущее... Забрала сына у любящих родителей, у детей – заботливого отца, у общества – отважного защитника... Виталий Александрович служил верой и правдой за нашу Украину, за независимость, за покой сердец и за будущее каждого украинца,
– написали в Ободовской громаде.
Виталий Нечай погиб на фронте / фото ГП "Леса Украины"
Болезненные потери Украины
- В боях за Украину в Донецкой области погиб солдат Ярослав Козерецкий с позывным "Ворон". У него осталась мама, гражданская жена и две дочери.
- В боях под Бахмутом погиб Иван Витальевич Горенок. Он воевал в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".
- Также на Востоке погиб журналист из Франции Арман Солдин. Его жизнь унес ракетный обстрел со стороны россиян.
- В Киеве 1 мая простились с добровольцем Александром Бондаренко, ранее работавший журналистом BBC. Он погиб в бою под Кременной, а воевать пошел в первые дни вторжения.