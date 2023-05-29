Віталій Нечай загинув внаслідок артилерійського обстрілу в районі міста Часів Яр, що на Донеччині. Йому було лише 39 років.
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Що відомо про загиблого воїна
Віталія Нечая мобілізували у лютому 2023 року. Він служив механіком-водієм 57-ї бригади 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 2-ї механізованої роти.
До повномасштабної війни чоловік був робітником на нижньоскладських роботах Бершадського лісопункту філії "Гайсинське лісове господарство".
Безжалісна війна забрала не тільки його життя, а й мрії, і майбутнє... Забрала сина в люблячих батьків, у дітей – дбайливого батька, у суспільства – відважного захисника... Віталій Олександрович служив вірою та правдою за нашу Україну, за незалежність, за спокій сердець і за майбутнє кожного українця,
– написали в Ободівській громаді.
Віталій Нечай загинув на фронті / фото ДП "Ліси України"
Болючі втрати України
- У боях за Україну на Донеччині загинув солдат Ярослав Козерецький із позивним "Ворон". У нього залишилася мама, цивільна дружина та дві доньки.
- У боях під Бахмутом загинув Іван Віталійович Горенок. Він воював у складі 24 окремого штурмового батальйону "Айдар".
- Також на Сході загинув журналіст з Франції Арман Солдін. Його життя забрав ракетний обстріл з боку росіян.
- У Києві 1 травня попрощались з добровольцем Олександром Бондаренком, який раніше працював журналістом BBC. Він загинув у бою під Кремінною, а воювати пішов у перші дні вторгнення.