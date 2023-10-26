Был командиром взвода: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Павлюк

Во время выполнения боевой задачи в Донецкой области погиб мастер-сержант Виталий Павлюк. Известно, что он был командиром взвода.

Мужчина погиб вблизи населенного пункта Очеретино 20 октября. Глава родного поселка Виталия уже объявил, где будет проходить прощание с защитником.

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Украина потеряла еще одного воина

В Донецкой области 20 октября погиб мастер-сержант Виталий Павлюк. Он выполнял боевую задачу вблизи населенного пункта Очеретино, Покровского района.

Известно, что он являлся командиром взвода технического обеспечения танкового батальона воинской части А1815. Родом Виталий был из Макаровской общины в Киевской области.

Искренние соболезнования родным и близким Виталия. Вечная и светлая память Герою! Навеки в строю,

– написал голова общины Вадим Токарь.

Виталий Павлюк защищал Украину в Донецкой области / Вадим Токарь

Он добавил, что прощание павшим защитником состоится 27 октября, в 12.00 в Копылове, на площади возле Дома культуры. Расположен он по адресу улица Октябрьская, 82. Глава Макаровской общины призвал общину провести Героя достойно.

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