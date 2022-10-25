Об этом сообщили 25 октября в СБУ. Отметили, что Савельев помог доставить на полуостров около 300 единиц вражеской бронетехники.

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"Установили, что высокопоставленный чиновник способствовал минобороны страны-агрессора в перемещении личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам нашего государства и в захваченные районы. Переправку вражеских колонн осуществляли железнодорожным транспортом через территорию временно оккупированного Крыма", – рассказали в СБУ.

Что привезли в Крым при содействии Савельева

Работникам СБУ удалось задокументировать, что с 26 марта 2021 года по 4 сентября 2022 года благодаря Савельеву в Крым перебросили:

российские танки;

бронетранспортеры;

боевые машины пехоты;

автоцистерны с сотнями тонн горюче-смазочных материалов.

Российские убийцы привлекли технику для боевых действий в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

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Что угрожает российскому министру

Чтобы переместить военные эшелоны, враг использовал более 250 вагонов. Савельев для этого распорядился подчиненным подразделениям компании "Российские железные дороги" и так называемого "Федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымская железная дорога".

Следователи подозревают министра в следующих преступлениях:

пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны;

незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Следовательно, министру транспорта России грозит до пятнадцати лет заключения.

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