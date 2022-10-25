Об этом сообщили 25 октября в СБУ. Отметили, что Савельев помог доставить на полуостров около 300 единиц вражеской бронетехники.
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"Установили, что высокопоставленный чиновник способствовал минобороны страны-агрессора в перемещении личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам нашего государства и в захваченные районы. Переправку вражеских колонн осуществляли железнодорожным транспортом через территорию временно оккупированного Крыма", – рассказали в СБУ.
Что привезли в Крым при содействии Савельева
Работникам СБУ удалось задокументировать, что с 26 марта 2021 года по 4 сентября 2022 года благодаря Савельеву в Крым перебросили:
- российские танки;
- бронетранспортеры;
- боевые машины пехоты;
- автоцистерны с сотнями тонн горюче-смазочных материалов.
Российские убийцы привлекли технику для боевых действий в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.
Кстати Житель Бучи сотрудничал с россиянами, а затем цинично пытался "спрятаться" в добробате
Что угрожает российскому министру
Чтобы переместить военные эшелоны, враг использовал более 250 вагонов. Савельев для этого распорядился подчиненным подразделениям компании "Российские железные дороги" и так называемого "Федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымская железная дорога".
Следователи подозревают министра в следующих преступлениях:
- пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны;
- незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
Следовательно, министру транспорта России грозит до пятнадцати лет заключения.
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Разоблачение от СБУ: последние новости
- Президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву объявили подозрение в коллаборационизме и госизмене. Чиновник имеет российское гражданство. Он поставлял товары военного назначения оккупантам.
- На Харьковщине директор учебного заведения внедряла образовательные стандарты России.
- В Николаеве разоблачили чиновника, который помогал врагу. Речь идет о директоре одного из коммунальных предприятий.
- В Донецкой области коллаборант предоставлял россиянам информацию об активистах и помогал скрываться от ВСУ.