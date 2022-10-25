Про це повідомили 25 жовтня у Службі безпеки України. Зазначили, що Савєльєв допоміг доставити на півострів майже 300 одиниць ворожої бронетехніки.

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"Встановили, що високопосадовець сприяв міноборони країни-агресора у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки окупантів до кордонів нашої держави та у захоплені райони. Переправлення ворожих колон здійснювали залізничним транспортом через територію тимчасово окупованого Криму", – розповіли у СБУ.

Що привезли до Криму за сприяння Савєльєва

Працівникам СБУ вдалося задокументувати, що з 26 березня 2021 року до 4 вересня 2022 року завдяки Савєльєву до Криму перекинули:

російські танки;

бронетранспортери;

бойові машини піхоти;

автоцистерни із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів.

Російські вбивці залучили цю техніку для бойових дій у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

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Що загрожує російському міністру

Щоб перемістити військові ешелони ворог використав понад 250 вагонів. Савєльєв для цього дав розпорядження підпорядкованим підрозділам компанії "Российские железные дороги" і так званого "Федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымская железная дорога".

Слідчі підозрюють міністра у таких злочинах:

пособництво у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни;

незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Відтак, міністру транспорту Росії загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення.

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