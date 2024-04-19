"Осознанно составляет слова": тяжелораненый военный Виталий Шумей заговорил

За украинским военнослужащим Виталием Шумеем после тяжелого ранения головы постоянно ухаживает отец. Теперь военный смог самостоятельно полноценно заговорить.

Хорошие новости сообщила волонтер Ирина Тимофеева в четверг, 18 апреля. По ее словам, Виталий Шумей уже примерно неделю говорит и осознанно составляет слова.

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Не шепчет, а говорит

Уже практического неделю говорит. Осознанно составляет слова. Не шепчет, а говорит. Утром больше, а вечером пока устает. Его мозги работают! Юххуууу, плачу! Отец тоже плачет. Просит передать всем поклон, кто поддерживал семью Шумей и верил в них!

– написала Тимофеева.

Волонтер добавила, что верила в силу духа отца Виталия – Сергея Федоровича. Женщина также верит, что военный вскоре станет на ноги.

История Виталия Шумея