"Осознанно составляет слова": тяжелораненый военный Виталий Шумей заговорил
Источник:Ирина Тимофеева
За украинским военнослужащим Виталием Шумеем после тяжелого ранения головы постоянно ухаживает отец. Теперь военный смог самостоятельно полноценно заговорить.
Хорошие новости сообщила волонтер Ирина Тимофеева в четверг, 18 апреля. По ее словам, Виталий Шумей уже примерно неделю говорит и осознанно составляет слова.
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Не шепчет, а говорит
Уже практического неделю говорит. Осознанно составляет слова. Не шепчет, а говорит. Утром больше, а вечером пока устает. Его мозги работают! Юххуууу, плачу! Отец тоже плачет. Просит передать всем поклон, кто поддерживал семью Шумей и верил в них!
– написала Тимофеева.
Волонтер добавила, что верила в силу духа отца Виталия – Сергея Федоровича. Женщина также верит, что военный вскоре станет на ноги.
История Виталия Шумея
- Командир ЗРК Виталий Шумей в августе 2022 года под Авдеевкой получил минно-взрывную травму и перелом черепа с обеих сторон. В голову бойца попал осколок артиллерийского снаряда.
- После этого он потерял возможность передвигаться, говорить и самостоятельно есть. Виталий уже перенес три операции на голове. Он, лечился в Днепре, Киеве, затем в Чернигове.
- В марте 2023 года он в сопровождении отца, Сергея Шумея, поехал на реанимобиле в Испанию – в университетский госпиталь Института Гуттманна в Барселоне. Это крупнейший в Европе центр нейрореабилитации. В Украину они вернулись в ноябре 2023 года.
- Ранее сообщалось, что Виталий Шумей не получает зарплату и не имеет статуса человека с инвалидностью. Отец военного отмечает, что до отъезда в Испанию Виталий получал военную зарплату, боевые, премии, все необходимые выплаты, но после лечения выплаты прекратились.