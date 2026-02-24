24 февраля 2022 года некоторые украинцы проснулись от взрывов, некоторые – от звонка родных со словами: "Началась война". В это время Орися Качмарик, находясь в Италии, с самого утра звонила и писала сыну в надежде услышать, что у него все в порядке. Женщина еще не знала, что именно в эти минуты он уже был погибшим.

В первый день полномасштабного вторжения Виталий Скакун с позывным "Батон", не раздумывая ни на миг, взорвал вместе с собой Генический мост на юге нашей страны, чтобы остановить продвижение россиян. С детства Виталий в любую минуту мог бросить все, чтобы прийти на помощь. Так и произошло в тот день.

Мама героя Орися Качмарик в рамках проекта "Жизнь после потери" рассказала 24 Каналу о жизни сына и то, как она переживает его потерю. Для всего мира ее Виталик – пример мужества, для нее же – ребенок, к которому теперь она может обращаться только глядя в небо.

"Казак родился": детство и юность Виталия

Виталий Скакун родился 19 августа 1996 года в Бережанах в Тернопольской области. Он был вторым ребенком в семье, у него была старшая на четыре с половиной года сестра Наталья. Орися вспомнила, что всегда хотела иметь дочь и сына, чтобы ее дети видели друг в друге опору.

Женщина вспоминает день, когда рожала Виталия. Вся семья собралась возле роддома в ожидании. Впоследствии тетя Ориси вылезла на дерево и, услышав радостную новость, закричала:"Казак, казак родился!".

Виталик рос довольно худым и был болезненным – в детстве перенес пневмонию. В это время еще никто не догадывался, что он вырастет сильным и крепким мужчиной.

По словам Ориси, сын больше всего любил свою семью, был очень добрым и внимательным. Однажды, когда Виталию было 4 года, он сорвал цветок на грядке возле дома, который только что пророс, чтобы подарить маме.

Виталий рос отзывчивым парнем / Фото предоставлены 24 каналу

В школьные годы парень увлекался рисованием и чтением. Большую роль в его воспитании играла бабушка, которая проводила с ним время.

В 2013 году Виталий окончил школу и поступил в высшее профессиональное училище №20 во Львове, где получил специальность сварщика. Впоследствии он поехал работать в Польшу, где пробыл один год.

"Он поехал работать, потому что хотел заработать денег. Виталик никогда ничего не просил у меня, всегда всем был доволен", – отметила Орися.

Виталий работал в Польше / Фото предоставлено 24 Каналу

"Плакала и отговаривала сына": как "Батон" начал службу и ездил на восток

После возвращения домой Виталий работал по специальности на заводе во Львове. В это время уже продолжалась российско-украинская война. По словам мамы, сын всегда имел чувство справедливости, поэтому принял решение, которое полностью изменило его жизнь.

В ноябре 2019 года Виталий присоединился к ВСУ и начал службу по контракту в рядах 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

В то время его друг уже служил в морской пехоте. Вероятно, они об этом разговаривали. Сын со мной не советовался, а позвонил и сообщил, что должен кое-что сказать. Так я узнала, что он подписал контракт. Я начала плакать, просила его отказаться. Однако он уже решил,

– отметила женщина.

Сначала Виталий проходил военные учения в Каменце-Подольском. Весной 2020 года его зачислили в состав инженерно-саперного отделения. Так Виталий начал свою службу на востоке Украины. Все знала его старшая сестра Наталья, но они решили не рассказывать об этом маме.

В этом же году в декабре Виталий приехал домой в отпуск. В это время сильно заболел его отец, поэтому сын решил остаться, чтобы за ним ухаживать. К сожалению, в январе 2021 года отец умер.

После похорон мы пошли на вокзал провожать Виталия. Я не знала, что он возвращался воевать. Лишь через некоторое время мы снова встретились и он показал мне медаль ветерана боевых действий. Наверное, он не рассказывал мне, чтобы я не волновалась,

– заметила Орися.

Виталий служил на востоке, о чем не знала мама / Фото предоставлены 24 Каналу

"Мама, нам никто не поможет": последний разговор с сыном

Впоследствии Орися вернулась в Италию, где живет и работает до сих пор. Последний раз она говорила с сыном по телефону вечером 23 февраля 2022 года.

Как вспоминает женщина, тогда уже все предполагали, что будет полномасштабное военное вторжение России, но никто до последнего не верил.

Во время разговора у сына был грустный голос, он сказал, что просто уставший после наряда. Однако мама сразу поняла, что что-то не так.

Я хотела развязать разговор и сказала, что мы видим, что происходит, но Украине, в конце концов, помогут из-за рубежа. А он ответил: "Мама, нам никто не поможет, должны отбиваться сами". Я его успокаивала, говорила, что все обойдется. Однако он уже все знал,

– подчеркнула она.

"Писала Виталию, не зная о гибели": каким было 24 февраля для мамы?

Утром 24 февраля женщине позвонила ее мама и сообщила, что в Украине началась полномасштабная война. Обеспокоенная Орися сразу бросилась к телефону звонить и писать сыну. Тогда она даже не догадывалась, что Виталик уже погиб…

После работы, вернувшись домой, женщина увидела на подоконнике голубя, который ходил туда-сюда по перилам. Орися вспомнила народные поверья, но сразу прогнала плохие мысли и пошла молиться в церковь.

Заснула я под утро и мне приснился Виталий. Сын был в белой футболке, а вокруг – сияние. Он мне что-то рассказывал, но я его не слышала. Я начала спрашивать его, где он есть, почему не отвечает. В этот момент он пропал. Все уже шло к этому известию – утром мне позвонила дочь и сказала, что Виталик погиб,

– вспомнила Орися.

Женщина не может вспомнить, что происходило в этот момент – мир остановился. К ней сразу пришли соседи, чтобы успокоить. Впоследствии Орися пошла в церковь, где собрались украинцы на совместную молитву, а потом сразу начала собирать вещи, чтобы ехать в Украину.

"Виталик в один момент отбежал": детали подрыва моста

После гибели сына Орися общалась с товарищем Виталия Александром. Он просил прощения у нее, что не смог ничего сделать.

По его словам, защитники несколько раз пытались взорвать мост, но им не удавалось. Кроме этого, в это время они получили приказ от командования отходить.

Саша мне рассказал, что Виталик в один момент отбежал, улыбнулся к нему и тогда раздался взрыв. Сначала я предполагала, что может сын думал, что сможет взорвать мост и отбежать. Однако там же было столько взрывчатки,

– сказала женщина.

Сначала мама злилась на Виталия, не понимала зачем он пошел на такой шаг. Однако потом осознала – он был патриотом и не мог поступить по-другому. Виталий знал, что если он не взорвет мост, погибнет большое количество людей.

Справка. Виталий ценой собственной жизни взорвал мост, который соединял Арабатскую стрелку с Геническом. В начале полномасштабного вторжения он имел важное стратегическое значение для оккупантов – 24 февраля 2022 года по нему должна была двигаться большая колонна техники врага. Благодаря героическому поступку "Батона", продвижение российских захватчиков замедлилось.

Мост, который взорвал Виталий / Фото из открытых источников

"Гроб привезли закрытым": как происходило захоронение?

Поскольку Виталий взорвал мост вместе с собой, домой не смогли привезти его тела. Орися просила командира привезти хоть какие-то остатки тела, но не было и этого. В то же время женщина не хотела, чтобы другие военные рисковали своей жизнью и ехали к месту гибели сына.

Гроб привезли закрытым, там не было ничего. Наверное, волонтеры положили туда то, что кладут обычно (вещи, военную форму или флаг, – 24 Канал). Так мы и отпели моего сына. Помню, я пригласила его товарищей домой, они вспоминали разные истории со службы, рассказывали, каким был Виталик,

– сказала женщина.

Орися также вспомнила, что иногда намекала сыну о женитьбе. Однако он никогда не хотел говорить на эту тему. Последний раз они виделись в январе 2022 года и Виталий сказал: "У меня не может быть девушки, потому что ей нужно доверять и все рассказывать, а есть такие вещи, которые я не могу рассказать". Он добавил, что подумает об этом, когда уже закончит службу.

"Возможно, он был с кем-то в отношениях, но я не знала. На похоронах сына я искала кого-то глазами, думала, а может какая-то девушка все же пришла к нему", – вспомнила женщина.

Мама на могиле Виталия / Фото предоставлено 24 Каналу

Товарищ Виталия передал маме единственное, что осталось от сына

На похоронах сына Орися подошла к командиру спросить, остались ли какие-то вещи сына. В его глазах она увидела то, что не забудет никогда – боль и много смертей. Командир ответил: "Вы же понимаете, что там было столько взрывчатки, что хватило бы уничтожить 3 девятиэтажных дома".

Единственное, что осталось у Ориси от сына – часы, которые Виталий подарил своему товарищу Александру.

Саша носил их как талисман. А потом приехал ко мне и отдал,

– отметила Орися.

Товарищи отдают Орисе часы Виталия / Скриншот из видео главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова

Александр также рассказал женщине, что 24 февраля 2022 года они с товарищами положили свои рюкзаки с вещами в грузовую машину. Однако потом получили приказ – выбросить все и эвакуировать гражданских.

"Я видела, что схожу с ума": как Орися переживает потерю сына

После гибели Виталия Орися спряталась от всего мира. Она хотела быть незаметной, чтобы ее никто не беспокоил. Ей звонило много журналистов, но она не могла найти сил, чтобы говорить хоть что-то. Поскольку женщина не видела тела сына, ей было трудно осознать, что он погиб.

"Сначала я хотела вернуться домой (в Украину, – 24 Канал), но видела, что не выдерживаю, с ума схожу. А здесь я много работаю, отвлекаюсь, потому что думаю о работе. Когда очень трудно – плачу", – сказала она.

Женщина часто обращается к сыну и говорит с ним. Орися знает, что Виталий всегда рядом и слышит ее.

Я говорю: "Сын, я тебя отпускаю". Поговорю с ним и становится легче,

– подчеркнула женщина.

Орися также заметила, что когда мать теряет ребенка – ничто не помогает, никто не сможет успокоить и подобрать нужных слов.

Каждый человек переживает боль по-своему. Орися же нашла спасение в молитве и написании стихов. Женщина советует матерям погибших писать письма своим детям и изливать боль на бумаге.

Виталия посмертно наградили за выдающееся личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также верность военной присяге. Указом Президента Украины от 26 февраля 2022 года Виталий получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

На школе, которую закончил Виталий, есть мемориальная доска в память о герое и бюст из белого мрамора. Бережаны и польское Лешно, где работал Виталий, признали его почетным гражданином.

Орден Виталия и бюст возле школы / Фото предоставлены 24 Каналу

На похоронах Орися пообещала сыну, что, несмотря на все, она всегда будет сильной. Сейчас у женщины есть одна мечта – после завершения войны и победы Украины поехать в Геническ на место, где погиб ее Виталик.

Каждая мама отдала бы свою жизнь, чтобы живым был ее ребенок. К сожалению, в реальной жизни такой "опции" не существует, вместо этого остается научиться жить с болью, которая никогда не прекращается.