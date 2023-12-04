В Венгрию на встречу с другом Орбана: нардеп от "ОПЗЖ" незаконно "пересидел" в командировках

Народный депутат от ныне запрещенной "ОПЗЖ" Виталий Борт злоупотреблял на служебных командировках за границу. Так, вместо шести дней, он провел в Венгрии два месяца.

Дважды в 2023 году Виталий Борт получал разрешение на выезд за границу от главы Верховной Рады. Впрочем, каждый раз чиновник из "ОПЗЖ" со значительным опозданием возвращался в Украину, говорится в расследовании журналистов "Схем".

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Сколько дней нардеп от "ОПЗЖ" "пересидел" за границей

"Схемы" установили, что Борт находился за границей на 26 дней больше, чем ему разрешили.

первая рабочая поездка : 12 апреля 2023 года нардеп покинул страну через КПП "Лужанка" на границе с Венгрией, а вернулся - 12 мая 2023 года. Однако отпускали Борта в Венгрию всего на два дня: с 12 по 14 апреля 2023 года.

: 12 апреля 2023 года нардеп покинул страну через КПП "Лужанка" на границе с Венгрией, а вернулся - 12 мая 2023 года. Однако отпускали Борта в Венгрию всего на два дня: с 12 по 14 апреля 2023 года. вторая рабочая поездка : 2 июля 2023 года Борт выехал через КПП "Лужанка" в Венгрию, а вернулся 30 июля. Хотя нардепу разрешили находиться за границей всего три дня – с 3-го по 5-е июля.

Что Борт "забыл" в Венгрии

: Следует отметить, что на момент, когда Борт самовольно продлевал командировку, в Украине уже запретили чиновникам покидать страну без надлежащих оснований.

Известно, что в ходе двух поездок за границу Виталий Борт встречался с невъездным в Украину депутатом венгерского парламента и соратником премьер-министра Виктора Орбана Лоринцом Ночо.

: Лоринц Ночо – заместитель лидера Христианско-демократической народной партии, входящей в коалицию с правящей партией "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В 2021 году Государственная миграционная служба запретила ему въезд на три года. В СМИ писали, что это произошло из-за того, что политик проводил агитацию за политическую партию в Закарпатье во время местных выборов в Украине в 2020 году, а это запрещает законодательство.

В отчете об итогах первой командировки нардеп рассказал, что обсудил с Ночо "формирование добрососедских отношений". Его собеседник посоветовал изменить украинское законодательство, которое позволит "этническим венграм учиться на родном языке". Впрочем, о других дополнительных встречах, из-за которых депутат задержался за границей на месяц, он не указал ни слова.

По словам Борта, во время следующей командировки он снова виделся с Ночо, с которым говорил об "углублении межпарламентского сотрудничества".

Что известно о Виталии Борте

51-летний Виталий Борт с 2019 года является народным депутатом 9-го созыва, член партии "ОПЗЖ", ныне запрещенной. Член комитета Верховной Рады по бюджету. В 2014 году несколько раз 51-летний Виталий Борт с 2019 года является народным депутатом 9-го созыва, член партии "ОПЗЖ", ныне запрещенной. Член комитета Верховной Рады по бюджету. В 2014 году несколько раз не законно посещал временно оккупированный полуостров . В 2019 году его мать получила российское гражданство, а у отца номер налогоплательщика страны-агрессорки.

Всего с начала войны Виталий Борт восемь раз выезжал за границу, где провел 207 дней, из них 28 – в новогоднем отпуске.