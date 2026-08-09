В Киеве задержали мужчину якобы "за митинги" против отставки Федорова, однако он находился в СОЧ

7 августа в Киеве задержали администратора телеграм-канала–, где, вероятно, координировались акции протеста против отставки Михаила Федорова. Правоохранители заявляют, что мужчину остановили за нарушение ПДД и впоследствии выяснили, что он находится в СОЧ.

Об этом сообщили в "РБК-Украина".

Что известно о ситуации?

В сети распространилась информация о якобы задержании в Киеве мужчины за участие в протестах против отставки Михаила Федорова. В то же время в правоохранительных органах утверждают, что причина была другой.

По их данным, 7 августа полиция остановила мужчину за нарушение правил дорожного движения. Он ехал на мотоцикле по тротуару возле одного из торговых центров.

Во время проверки документов правоохранители установили, что мужчина находится в СОЧ. После этого он согласился самостоятельно прибыть в одно из подразделений Военной службы правопорядка.

Правоохранители также отрицают применение силы во время задержания. По словам источников, полицейские не изымали у мужчины телефон или другие личные вещи.

В то же время мониторы ранее сообщали, что полиция задержала Виталия Камку – администратора телеграм-чата "Протест", в котором насчитывалось около 770 участников. Чат, вероятно, использовался для координации акций против отставки Михаила Федорова.

После задержания там появилось сообщение о якобы принятом решении "служить государству в ВСУ", которое впоследствии удалили. Сам Камка заявил, что этого сообщения якобы не писал и чат не удалял.

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15 июля стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Многие украинцы не поддержали это решение, поэтому утром 16 июля в Киеве и многих городах начались мирные митинги.

Организаторы акций заявляют, что скандируют против постоянных перестановок в правительстве и "замены эффективных министров на удобных приспособленцев".