Житель Сумщины хотел защищать село, а попал под суд за изготовление оружия: реакция омбудсмена

На Сумщине судят мужчину, который в начале полномасштабного вторжения изготавливал оружие для защиты своего села от россиян. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на это дело.

Лубинец заявил, что возьмет дело это дело на личный контроль. Он обещает принять все надлежащие меры для защиты прав мужчины.

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Мужчина изготавливал оружие с целью самозащиты

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году Виталий Куколя готовился к возможному вторжению России в регион.

"Из медиа мне стало известно, что на Сумщине судят мужчину, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину готовился к возможному вторжению оккупационных войск", – написал омбудсмен.

В сюжете "Суспильне Сумы" говорится о том, что Виталия Куколя судят за изготовление оружия с целью самозащиты.

Тогда вся Украина изготавливала "коктейли Молотова", а сейчас мужчина предстал перед судом за стремление защитить себя и односельчан,

– написал Лубинец.

В своем заявлении он напомнил о статье 17 Конституции Украины и отметил, что "человек добросовестно выполнял свой долг, а оказался на скамье подсудимых".

. В статье 17 Конституции Украины говорится о том, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего украинского народа.

"Беру это дело на личный контроль и буду принимать все надлежащие меры для защиты прав человека, ведь здравый смысл и справедливость должны победить", – заверил Дмитрий Лубинец.