О результатах визита Стива Уиткоффа в Москву, по меньшей мере по одному треку, можно судить исходя из характера российских воздушных атак. Если "Шахеды" в ближайшие две недели снова будут атаковать какие-то объекты на границах Сумской, Харьковской и Полтавской областей, значит тема американо-российской торговли российским газом остается в списке обсуждаемых.

Почему так? Составляем логику предыдущих действий Кремля и событий, которые напрямую не связаны с российско-украинской войной. Об этом пишет Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

В какой ситуации Украина?

1. Россия атакует украинские подземные хранилища нефти. Уничтожить их невозможно, а вот снизить показатель мощности (объемов, поставляемых за единицу времени), подачи потребителю – можно.

2. Вследствие таких атак европейские потребители не используют в этом году территорию Украины для хранения газа.

3. Россия атакует газовую добычу Украины. К сожалению, но в этом сезоне мы "дефицитные" по газу. То есть импорт – не опция, а жесткая потребность.

В результате к отопительному сезону (а это увеличение потребления) ЕС подходит с уменьшенными запасами и необходимостью находить объемы и технические возможности трубопроводной системы поставлять газ в Украину. То есть часть объемов трубопроводного импорта (вход в европейские страны) и сжиженный природный газ будет условно зарезервирована на украинские нужды. А это уменьшение возможностей импорта для ЕС.

Что Россия предлагает Трампу?

Еще один фактор, который возник летом, – война Израиля и Ирана. Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре Ирана. Это не критично – восстановлению подлежит. Но вопрос обеспечения севера страны газом стал актуальным. Он закрывается импортом из Туркменистана, тем более, что там есть газопровод.

Но! Азербайджанский SOCAR имеет контракт с Туркменистаном на поставку газа через территорию Ирана (по тому же трубопроводу) с последующей продажей в Европу. Объемы небольшие – до 5 миллиардов кубов в год. В 2025 году планировали увеличить до 8 – 10. Но опять "но" – пропускной способности трубопровода на нужды Ирана (импорта) и Азербайджана не хватит. Увеличения не будет.

Теперь суть российского подхода или "конфеты" Трампу, которую Москва предлагала – создание СП по продаже российского газа на рынки ЕС. Трубами. Здесь или потоки, или трубопровод Ямал – Европа через Беларусь (который простаивает на транзит с 2019 года), или украинская ГТС.

Логика для европейских потребителей – поставки по газопроводам стабильные с возможностью быстрого увеличения объемов. Летом они не работают – есть инфраструктура, которая полностью покрывает потребности. А вот зимой – вопрос. А если возникает дефицит – тем более. На создание "дефицита" Кремль работает с января – смотри начало поста и удары по украинской инфраструктуре.

Для сделки надо немного – компромиссы по Украине. Кремль рассчитывает, что эти уступки можно получить. В частности, повышая ставки со своей стороны. Трамп, кстати, делает то же самое.

А переговорный трек Дмитриева продолжается.

Кстати, интерес США к Беларуси 2025 года тоже может иметь отношение к этому треку. Кроме фактора Китая, калийных удобрений, пересмотра отношений и попытки создать условия дрейфа этой страны от России, есть еще и старая советская газовая труба. Она на транзит не работает с 2019 года.