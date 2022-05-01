Витренко будет возглавлять "Нафтогаз" еще как минимум год

Правительство повторно назначило Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза". Таким образом, его полномочия продлены до 30 апреля 2023 года.

Соответствующее решение правительства датировано 26 апреля. Новый срок полномочий Юрия Витренко начался 30 апреля и продлится 1 год.

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С Витренко должны подписать договор

Согласно постановлению правительства, теперь Кабинет Министров должен подписать новый контракт с Юрием Витренко. От Кабмина подписантом будет вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

"Утвердить условия контракта, который будет заключаться с председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Витренко Юрием Юрьевичем, установить размер его вознаграждения, указанного в условиях контракта, прилагаемых к оригиналу этого распоряжения", – говорится в постановлении правительства.

В Официальном вестнике Украины в разделе относительно некоторых вопросов правления "Нафтогаза" только изменят дату – с 29 апреля 2021 на 29 апреля 2022 года.

Витренко в должности главы "Нафтогаза": главное

29 апреля 2021 года правительство назначило председателем правления "Нафтогаза" исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко;

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции требовало расторгнуть договор с Юрием Витренко, называя его незаконным, однако по иску самого Витренко Окружной административный суд Киева приостановил его увольнение с должности;

В должности Витренко в 2021 году сменил Андрея Коболева, возглавлявшего "Нафтогаз" более 7 лет;

После назначения Витренко в "Нафтогазе" начались кадровые изменения. В отставку ушел Наблюдательный совет и советница Андрея Коболева Лана Зеркаль. Также в СМИ было много информации о том, что западные партнеры были недовольны изменениями в руководстве "Нафтогаза".

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