Витренко остается в "Нафтогазе": суд остановил действие нового предписания НАПК

Окружной админсуд Киева остановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении Юрия Витренко. Таким образом контракт с председателем правления не будут прекращать и он остается на посту.

Свое предписание НАПК прислало 1 июля наблюдательному совету. В документе требовали прекратить контракт с Юрием Витренко из-за нарушения законодательства.

Ранее В "Нафтогазе" отреагировали на предписание НАПК по Витренко: противоречит законодательству

Иск об отмене предписания подал Витренко

Витренко подал иск к ОАСК об отмене предписания. Служители Фемиды 5 июля приняли решение в пользу председателя правления компании.

В "Нафтогазе" уверяют, что решение суда – вполне логичное и согласуется с выводами международной юридической компании. В НАПК говорят, что агентство действовало с нарушением закона.

В "Нафтогазе" отметили, что для прекращения трудового договора с Витренко, НАПК должно обратиться в суд, а не направлять свое предписание в наблюдательный совет.

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Почему НАПК настаивает на отмене соглашения с Витренко

Согласно закону "О предотвращении коррупции", после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, работая на государство. До того, как возглавить "Нафтогаз" Витренко был исполняющим обязанности министра энергетики, поэтому его решения могли влиять на компанию.