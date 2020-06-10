"Нафтогаз" отозвал Юрия Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете "Укрнафты". Вместо него представлять "Нафтогаз" в совете будет Николай Гавриленко.

Гавриленко занимает должность директора нефтяного дивизиона. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза". Важно За мной следит не одна разведка, – Витренко о последствиях газовых побед против России Николай Гавриленко продолжит "регулировать проблемные вопросы, которые остались нерешенными". В частности, говорится о: противоречивых объемах газа;

накопленном налоговом долге. За дальнейшее взаимодействие "Нафтогаза" с Укрнафтой отвечает финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрил,

– отметили в пресс-службе "Нафтогаза". Более О миллионных премиях, премьерстве и газовых схемах Бойко: эксклюзивное интервью с Витренко Сокращение Юрия Витренко: что об этом известно Заметим, что Витренко сообщил о сокращении его должности в "Нафтогазе" еще в мае. Тогда он рассказал, что будет уволен из компании "через два месяца", то есть в июле 2020 года.

Такое решение он связывает прежде всего с изменением приоритетов государства в газовом секторе, в частности в борьбе с "Газпромом", коррупцией и защитой украинских интересов.

В "Нафтогазе" объясняют, что должность Юрия Витренко сокращают из-за оптимизации функционала и обязанностей в структуре компании.

В то же время главу "Нафтогаза" Андрея Коболева не увольняют, а наоборот ему снова без всякого конкурса продлили контракт на четыре года.