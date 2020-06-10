Витренко отозвали из наблюдательного совета Укрнафты: кто теперь будет представлять Нафтогаз
"Нафтогаз" отозвал Юрия Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете "Укрнафты". Вместо него представлять "Нафтогаз" в совете будет Николай Гавриленко.
Гавриленко занимает должность директора нефтяного дивизиона. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
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Николай Гавриленко продолжит "регулировать проблемные вопросы, которые остались нерешенными". В частности, говорится о:
- противоречивых объемах газа;
- накопленном налоговом долге.
За дальнейшее взаимодействие "Нафтогаза" с Укрнафтой отвечает финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрил,
– отметили в пресс-службе "Нафтогаза".
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Сокращение Юрия Витренко: что об этом известно
- Заметим, что Витренко сообщил о сокращении его должности в "Нафтогазе" еще в мае. Тогда он рассказал, что будет уволен из компании "через два месяца", то есть в июле 2020 года.
- Такое решение он связывает прежде всего с изменением приоритетов государства в газовом секторе, в частности в борьбе с "Газпромом", коррупцией и защитой украинских интересов.
- В "Нафтогазе" объясняют, что должность Юрия Витренко сокращают из-за оптимизации функционала и обязанностей в структуре компании.
- В то же время главу "Нафтогаза" Андрея Коболева не увольняют, а наоборот ему снова без всякого конкурса продлили контракт на четыре года.