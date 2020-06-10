Вітренка відкликали з наглядової ради "Укрнафти": хто тепер представлятиме "Нафтогаз"
"Нафтогаз" відкликав Юрія Вітренко з позиції представника акціонера у наглядовій раді "Укрнафти". Замість нього представляти "Нафтогаз" у раді буде Микола Гавриленко.
Гавриленко обіймає посаду директора нафтового дивізіону. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
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Микола Гавриленко продовжить "регулювати проблемні питання, які залишилися невирішеними". Зокрема, мовиться про:
- суперечливі обсяги газу;
- накопиченого податкового боргу.
За подальшу взаємодію "Нафтогазу" з Укрнафтою відповідає фінансовий директор "Нафтогазу" Петер ван Дріл,
– зазначили у пресслужбі "Нафтогазу".
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Скорочення Юрія Вітренка: що про це відомо
- Зауважимо, що Вітренко повідомив про скорочення його посади у "Нафтогазі" ще у травні. Тоді він розповів, що буде звільнений з компанії "через два місяці", тобто в липні 2020 року.
- Таке рішення він пов'язує насамперед зі зміною пріоритетів держави у газовому секторі, зокрема у боротьбі з "Газпромом", корупцією та захистом українських інтересів.
- У "Нафтогазі" пояснюють, що посаду Юрія Вітренка скорочують через оптимізацію функціоналу та обов'язків у структурі компанії.
- Водночас голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва не звільняють, а навпаки йому знову без жодного конкурсу, продовжили контракт на чотири роки.