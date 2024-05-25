Удар России по типографии в Харькове: в Vivat назвали имена убитых работников

Россия ударила 23 мая по типографии в Харькове в момент, когда там находились работники. К сожалению, Кремль унес жизни семи человек.

Генеральный директор издательства Vivat, принадлежащего к холдингу "Фактор", опубликовала имена погибших работников.

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Типография назвала имена убитых Россией работников

Сегодня (25 мая – 24 Канал) День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Для Factor Group of companies (крупнейшей издательской группы компаний Украины – 24 Канал) это всегда был большой радостный праздник, но сейчас в нашей полиграфической семье горе,

– написала Юлия Орлова.

Гендиректор назвала имена работников типографии, которые погибли от рук оккупантов на работе:

Татьяна Храпина – печатник-теснильщик;

Роман Строгий – машинист приклеивающей машины;

Светлана Рыженко – брошюровщик;

Ольга Курасова – машинист швейных машин и автоматов;

Елена Нинадовская – машинист швейных машин и автоматов;

Анна Минаева – машинист комплектовочной машины;

Дмитрий Шило – брошюровщик.



Россия убила 7 работников типографии / Коллаж из фейсбука Юлии Орловой

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и коллегам погибших.

Владелец группы компаний "Фактор" Сергей Политучий рассказывал Суспильному, что эти люди проработали на типографии 15 – 25 лет.

Для меня это личная трагедия, потому что большинство этих работников я знаю лично. Когда приезжаю сюда, я часто встречаю такие полускрытые взгляды людей, которые смотрят на меня как на кого-то, кто может сказать волшебные слова о счастливом будущем,

– рассказал Сергей Политучий.

Также он рассказывал "Радио Свобода", что типография не переехала по нескольким причинам. В частности, этот процесс очень дорогой. Кроме того, даже в случае переезда типографии в более безопасные регионы Украины они бы столкнулись с проблемой людей.

"Не все люди захотели бы переехать в эти регионы. Но найти специалистов в этих регионах практически невозможно", – объяснил Политучий.

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