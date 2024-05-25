Удар России по типографии в Харькове: в Vivat назвали имена убитых работников
Россия ударила 23 мая по типографии в Харькове в момент, когда там находились работники. К сожалению, Кремль унес жизни семи человек.
Генеральный директор издательства Vivat, принадлежащего к холдингу "Фактор", опубликовала имена погибших работников.
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Типография назвала имена убитых Россией работников
Сегодня (25 мая – 24 Канал) День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Для Factor Group of companies (крупнейшей издательской группы компаний Украины – 24 Канал) это всегда был большой радостный праздник, но сейчас в нашей полиграфической семье горе,
– написала Юлия Орлова.
Гендиректор назвала имена работников типографии, которые погибли от рук оккупантов на работе:
- Татьяна Храпина – печатник-теснильщик;
- Роман Строгий – машинист приклеивающей машины;
- Светлана Рыженко – брошюровщик;
- Ольга Курасова – машинист швейных машин и автоматов;
- Елена Нинадовская – машинист швейных машин и автоматов;
- Анна Минаева – машинист комплектовочной машины;
- Дмитрий Шило – брошюровщик.
Россия убила 7 работников типографии / Коллаж из фейсбука Юлии Орловой
Владелец группы компаний "Фактор" Сергей Политучий рассказывал Суспильному, что эти люди проработали на типографии 15 – 25 лет.
Для меня это личная трагедия, потому что большинство этих работников я знаю лично. Когда приезжаю сюда, я часто встречаю такие полускрытые взгляды людей, которые смотрят на меня как на кого-то, кто может сказать волшебные слова о счастливом будущем,
– рассказал Сергей Политучий.
Также он рассказывал "Радио Свобода", что типография не переехала по нескольким причинам. В частности, этот процесс очень дорогой. Кроме того, даже в случае переезда типографии в более безопасные регионы Украины они бы столкнулись с проблемой людей.
"Не все люди захотели бы переехать в эти регионы. Но найти специалистов в этих регионах практически невозможно", – объяснил Политучий.
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Трагический удар россиян по типографии в Харькове
- Утром 23 мая 2024 года оккупанты ударили тремя ракетами С-300 по Основянскому району Харькова. Враги вызвали масштабный пожар на территории типографии.
- Огонь вспыхнул на 500 метрах квадратных в переплетном цехе, где и работали люди. Чтобы идентифицировать пятерых погибших, пришлось осуществлять анализ ДНК.
- Россия атаковала типографию Factor Druk, где печатаются книги не только издательства Vivat, но и почти всех украинских издательств.
- Общие убытки составляют ориентировочно 6 миллионов евро. Сергей Политучий рассказал, что после разрушения типографии совокупная мощность типографий Украины уменьшится не менее чем на 30 – 40%. Компания объявила сбор средств.