Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, в Украины был диалог с Африкой еще во времена СССР, но со временем он немного ослаб. Сейчас Киеву важно вернуться на этот континент.

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Как Африка может помочь Украине

Как отметил Давидюк, африканские государства важны для Украины не только с точки зрения рынков сбыта, но и для дальнейшего осуждения России. Над этим нужно работать.

Думаю, сейчас очень важно этих ребят приобнять. Они могут быть полезны для нас с точки зрения рынков сбыта. Там даже базовые украинские продукты считаются "лакшери". Также думаю, что мы должны туда заходить с нашими услугами. Это очень большая проукраинская и украинская ниша,

– заметил Давидюк.

С точки зрения политических шагов по войне в Украине не стоит переоценивать визит африканской делегации в Киев. Там есть один из важных пунктов, чтобы Путин вывел войска из Украины. На этом можно и заканчивать.

Обратите внимание! Россия нанесла очередной ракетный удар во время визита лидеров африканских стран в Киев. Силы ПВО сбили 6 "Калибров" и 6 "Кинжалов".

Визит лидеров стран Африки важен с другой стороны. С ними нужно наладить диалог и мотивировать быть за нас. В будущем, когда на базе ООН будут создавать суд против России, потребуются голоса разных государств. И тут важно, чтобы африканские страны тоже проголосовали "за".

Надо, чтобы все эти страны проголосовали. Нам нужно, чтобы каждая из этих стран стала амбассадором и привела еще по 5 друзей. Тогда мы сможем покрыть всю Африку. Нам нужны эти 50 стран. Зачем? Чтобы они проголосовали за создание суда против России и путинизма. Сейчас нам нужно искать новых друзей в Африке, Азии и вообще на Глобальном Юге,

– подчеркнул Давидюк.

Почему для Украины важен приезд африканских лидеров – объяснил Давыдюк: смотрите видео

На самом деле, история африканских стран имеет определенные общности с Украиной. Там также были колонизаторы, совершавшие убийства, геноциды и другие трагедии. Россия делает то же самое. И сейчас представители Африки смогут увидеть это.

Я говорил с послом одной из стран, которая организовала этот приезд. Для нас это шанс. Возможность. Как воспользуемся, так и будет. Для них это тоже возможность увидеть, что здесь происходит. Только нужно не только их в Киев везти. Но и на Херсонщину, где россияне уничтожили самые плодородные земли,

– рассказал Давидюк.

Визит африканской делегации в Киев: коротко