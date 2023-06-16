Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, Україна мала діалог з Африкою ще в часи СРСР, але з часом він дещо послабився. Зараз Києву важливо повернутися на цей континент.

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Як Африка може допомогти Україні

Як наголосив Давидюк, африканські держави важливі для України не лише з точки зору ринків збуту, але й для подальшого засудження Росії. Над цим потрібно працювати.

Думаю, для зараз дуже важливо цих хлопців приобійняти. Вони можуть бути корисними для нас з точки зору ринків збуту. Там навіть базові українські продукти вважаються "лакшері". Також думаю, що ми маємо туди заходити з нашими послугами. Це надзвичайно велика проукраїнська та українська ніша,

– зауважив Давидюк.

З точки зору політичних кроків щодо війни в Україні не варто переоцінювати візит африканської делегації до Києва. Там є один із важливих пунктів щодо того, щоб Путін вивів війська з України. На цьому можна й закінчувати.

Зверніть увагу! Росія завдала чергового ракетного удару під час візиту лідерів африканських країн до Києва. Сили ППО збили 6 "Калібрів" та 6 "Кинджалів".

Візит лідерів країн Африки важливий з іншого боку. З ними потрібно налагодити діалог та вмотивувати бути за нас. В майбутньому, коли на базі ООН створюватимуть суд проти Росії, потрібні будуть голоси різних держав. І тут важливо, щоб африканські країни також проголосували "за".

Треба, щоб ці всі країни проголосували. Нам треба, щоб кожна з цих країн стала амбасадором та привела ще по 5 друзів. Тоді ми зможемо покрити всю Африку. Нам треба цих 50 країн. Навіщо? Щоб вони проголосували за створення суду над Росією та путінізмом. Зараз нам потрібно шукати нових друзів в Африці, Азії та й загалом на Глобальному Півдні,

– підкреслив Давидюк.

Чому для України важливий приїзд африканських лідерів – пояснив Давидюк: дивіться відео

Насправді історія африканських країн має певні спільності з Україною. Там також були колонізатори, які здійснювали вбивства, геноциди та інші трагедії. Росія робить те саме. І зараз представники Африки зможуть це побачити.

Я говорив з послом однієї з країн, яка організувала цей приїзд. Для нас це шанс. Можливість. Як скористаємося, так і буде. Для них це теж можливість побачити, що тут відбувається. Тільки треба не лише їх до Києва везти. Але й на Херсонщину, де росіяни знищили найбільш родючі землі,

– розповів Давидюк.

Візит африканської делегації до Києва: коротко