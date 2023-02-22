Об этом 24 Каналу сказал украинский дипломат, посол Украины в США в 2010-2015 годах Александр Моцик. Он отметил, что Байден не побоялся посетить Украину, которую россияне фактически круглые сутки обстреливают ракетами.

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Что означает визит Байдена в Киев

Моцик отметил, что в США предвыборная кампания никогда не кончается. Только состоялись одни выборы и был избран президент – уже идет подготовка к следующим.

Это нормальная ситуация в демократической стране, которая опирается на свободу народа,

– сказал дипломат.

Он отметил, что каждый кандидат в США заявляет о том, что именно он нужен народу и является лучшим лидером этой страны. Речь идет о кандидатах как Демократической, так и Республиканской партий.

Иное, что визит президента Байдена в Украину в это сложное время, в годовщину начала российской агрессии, – это, конечно, для него очень большой плюс,

– подчеркнул Моцик.

То есть, добавил дипломат, Байден не побоялся посетить страну, которую россияне фактически круглые сутки обстреливают крылатыми и баллистическими ракетами.

Что на самом деле означает визит Байдена в Украину: смотрите видео

Кстати говоря! Журналисты The New York Times раскрыли детали неанонсированного визита Байдена в Киев. Сообщается, что президент США покинул Вашингтон без предупреждения после того, как 18 февраля вечером вместе с супругой поужинал в ресторане за пределами Белого дома, что бывает редко.

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