Про це 24 Каналу сказав український дипломат, посол України в США у 2010 – 2015 роках Олександр Моцик. Він наголосив, що Байден не побоявся відвідати Україну, яку росіяни фактично цілодобово обстрілюють ракетами.

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Що означає візит Байдена до Києва

Моцик зазначив, що у США передвиборча кампанія ніколи не закінчується. Щойно відбулися одні вибори й був обраний президент – уже йде підготовка до наступних.

Це нормальна ситуація в демократичній країні, яка опирається на волю народу,

– сказав дипломат.

Він зауважив, що кожен кандидат у США заявляє про те, що саме він потрібен народу та є найкращим лідером для цієї країни. Мовиться про кандидатів як Демократичної, так і Республіканської партій.

Інше, що візит президента Байдена в Україну в цей складний час, у роковини початку російської агресії, – це, звичайно, для нього дуже великий плюс,

– наголосив Моцик.

Тобто, додав дипломат, Байден не побоявся відвідати країну, яку росіяни фактично цілодобово обстрілюють крилатими та балістичними ракетами.

Що насправді означає візит Байдена до України: дивіться відео

До речі! Журналісти The New York Times розкрили деталі неанонсованого візиту Байдена до Києва. Повідомляється, що президент США залишив Вашингтон без попередження після того, як 18 лютого ввечері разом з дружиною повечеряв у ресторані за межами Білого дому, що буває рідко.

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