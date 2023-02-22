Байден провел 20 часов в поезде во время визита в Украину

На днях визит главы США Джо Байдена в Украину приятно поразил весь мир. Впечатляет, но для того, чтобы лично встретиться с Владимиром Зеленским, 80-летний президент США привел 20 часов на украинской железной дороге.

Руководитель Укрзализныци Александр Камышин во время выступления на CNN This Morning отметил, что президент США провел в Украине 24 часа, 20 из которых – на украинской железной дороге.

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Камышин отметил, что он не нервничал, а был сосредоточен и решителен к моменту, когда Байден покинул границу Украины. Он добавил, что это была сложная миссия, включавшая тесное сотрудничество с:

посольством США в Украине,

правительством США,

Министерство инфраструктуры Украины.

Россияне обещали взять Киев. И на 362-й день войны президент Байден появляется в Киеве и гуляет с моим президентом Зеленским. Это действительно исторические моменты. Мы были счастливы, привилегия и честь быть официальным перевозчиком президента Байдена, поэтому мы назвали наш поезд Rail Force One,

– сказал Камышин.

Визит Байдена в Украину: главное

20 февраля президент США Джо Байден начал свой визит в Европу с неожиданной и символической поездки в Киев.

Его ждали в Польше, однако Байден появился в столице Украины – это был первый визит в Украину после вторжения России.

А уже 21 февраля президент США Джозеф Байден выступил в Варшаве с громкой речью. Во время своего выступления он послал важные месседжи партнерам по НАТО и России.

Добавим, что 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Диктатор в основном говорил о войне в Украине. В то же время ядерный шантаж Путина смотрится, скорее всего как блеф. Потому что даже на тех ютуб-каналах четко отдают себе отчет, чем закончится использование даже самого простого, примитивного ядерного снаряда.