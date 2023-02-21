"Разрешение" России на визит Байдена: пропаганда разрушила конструкцию, которую сама строила

Президент США Джо Байден 20 февраля неожиданно наведался с визитом в Киев. Это повергло в шок россиян, которые верили, что их войска будут в Киеве еще в марте 2022 года.

Этот визит стал очень серьезным ударом сразу по нескольким ключевым тезисам российской пропаганды. Об этом в стриме 24 Канала заявил российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов.

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Визит Байдена разрушает российскую пропаганду

В частности это касается ключевого тезиса, благодаря которому пропаганда пытается удерживать пыл среди своих сторонников. Речь о нарративах, якобы Запад "устал и скоро перестанет поддерживать Украину".

Приезд Байдена – это очень очевидная визуализация того, что этот тезис лживый. Не ослабевает совсем поддержка Украины, напротив, Запад демонстрирует "готовность к эскалации",

– подчеркивает Аббас Галлямов.

Он также отмечает, что пока главный союзник Украины посещает ее столицу, Владимир Путин, называющий эту территорию "своей", даже не имеет возможностей хоть как-то отреагировать.

Аббас Галлямов о провале российской пропаганды: смотрите видео

Самоубийственный удар российской пропаганды

Кроме того, собеседник отметил, что удар по второму ключевому тезису российской пропаганды она сама и начала наносить. Речь идет о заявлении, будто россияне "дали разрешение" на визит Джо Байдена в Украину.

Они даже не поняли, что этими словами они бьют по той конструкции, которую создавали полгода. Что они воюют не с Украиной, а с целым блоком НАТО,

– подчеркнул российский политолог.

По его словам, две части этой конструкции совершенно не соответствуют друг другу. Мол, с одной стороны, они заявляют, что воюют с НАТО, а с другой позволяют президенту главного государства Альянса приехать на фронт.

"Так вы воюете с НАТО или нет? Понимаете, тезис, что "мы воюем с НАТО" после этих заявлений выглядит каким-то наигранным. Самое главное, что именно в глазах льояльной кремлевской аудитории сейчас Кремль выглядит уже не "комильфо", – заявил Аббас Галлямов".

По его словам, в этой ситуации Кремль тактически проиграл. Он оказался в тупике и не имеет возможности дать четкого объяснения произошедшему.

Визит Джо Байдена в Украину.