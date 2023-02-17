Переход к активным действиям: визит Байдена в Польшу должен стать переломным

Президент США Джо Байден посетит Польшу с рабочим визитом 20 – 22 февраля. Этот визит станет переломным в войне в Украине. После этого Запад перейдет к более активным действиям.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил польский общественный деятель, ученый Ришард Купидура. По его словам, во время визита Байден может объявить список военной помощи Украине.

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Визит Байдена будет переломным

Купидура отметил, что рабочий визит главы США в польскую столицу анонсируют как переломный. В частности, 21 февраля Байден выступит с речью в Королевском замке в Варшаве. Многие уже называют это выступление историческим.

Задумываясь над тем, в чем должна состоять историчность этой речи, может быть, эта речь будет первым очень солидным переходом от реактивной политики Запада к более активным действиям,

– считает он.

Купидура отметил, что Байден будет провозглашать речь в день, когда Путин будет выступать перед федеральным собранием.

Польский общественный деятель отметил, что во время речи от Байдена могут прозвучать заявления об увеличении военной помощи.

"Если окружение Байдена подчеркивает историчность этой речи, то я думаю, что она будет включать не только список милитарной помощи, а будут более общие заявления о победе", – сказал Купидура.

Он добавил, что недавно глава Пентагона заявил, что Украина готова к весеннему контрнаступлению. Поэтому Купидура предполагает, что об этом также будет говориться в речи Байдена.

Кроме того, ученый обратил внимание, что президент Соединенных Штатов должен встретиться с "Бухарестской девяткой", куда входит 9 стран НАТО. Он напомнил, что она была создана в 2015 году из-за начала войны в Украине.

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Приедет ли в Варшаву Зеленский

Ришард Купидура говорит, что есть вероятность того, что Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Варшаву и встретится с президентом Соединенных Штатов. Точная информация об этом не будет сообщена.

"Когда действительно Зеленский приедет в Польшу, мы об этом узнаем, например, утром 21 февраля. Никто даже не пытается найти какую-либо информацию об этом, потому что это невозможно узнать заранее. В условиях войны это вполне понятно и никто не имеет никаких претензий, что такой визит не анонсируется заранее", – отметил он.

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