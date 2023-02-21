Визит Байдена в Украину: какой важный сигнал считал Путин

Президент США Джо Байден 20 февраля неожиданно прибыл в Киев. Это первый визит американского лидера в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

В стриме 24 Канала кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский отметил, что визит Байдена в Украину не был показателем для российских элит. Ведь большое количество этих людей уже ничего не хочет ни слышать, ни видеть. Они неадекватно воспринимают окружающую реальность, как и Путин.

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Иван Преображенский объяснил, что российская пропаганда тоже смогла это исказить. Там сказали: "Смотрите, все, что мы вам говорили – это правда. Вот Джо Байден руководит своей марионеткой Зеленским. Под командованием Джо Байдена страшные киевские "жидобандеронацисты" готовятся начать новое наступление, но мы не позволим".

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Также эксперт рассказал, что Путин в своем обращении размышлял о дальнобойном оружии, но при этом не избегал говорить о Джо Байдене. Преображенский предположил, что, возможно, Джо Байден присутствовал в речи Путина. Диктатор рассчитывал, что выступление президента США будет позже, поэтому упоминание о нем было вычеркнуто в последний момент.

Стратегия Путина известна: тот, кого он боится, никогда не упоминается. Так было с Навальным, когда у России была хоть какая-то политическая борьба. Так сейчас произошло с Джо Байденом,

– объяснил Иван Преображенский.

"Путин прекрасно считал сигнал из поездки Джо Байдена, который, по моему мнению, был очень простым. А именно: "Я всегда опережаю тебя и всегда буду на шаг впереди. Я не стану выступать после тебя. Я не стану отвечать на твои реплики. Это ты будешь отвечать на то, что говорю я. Если захочу, я всегда смогу сделать то, чему ты не сможешь помешать", – отметил эксперт.

По его мнению, это послание Путин учел. Как только он получил информацию, наверное, был период какого-то бешенства, паники, психически не очень адекватного поведения. А потом он успокоился.

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