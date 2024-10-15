Вступление в НАТО или "замораживание" войны: чего ожидать Украине от визита Байдена в Германию

Президент США Джо Байден таки приедет в Германию. Только на этот раз уже не будет встречи "Рамштайн". Но Украине все равно есть на что надеяться.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, отметив, что визит Байдена в Германию также будет важным для нашего государства. Очевидно, что они с Шольцем будут обсуждать международные темы, среди которых будет и война в Украине.

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Будут ли важные решения по Украине

Как отметил Джигун, не стоит ожидать от этой встречи каких-то прорывных решений по войне в Украине. Обсуждение, условно, по вступлению Украины в НАТО, окончания войны или ее "замораживания" все же должны происходить в более широком кругу, где будут представители той же Франции, Великобритании и т.п.

Германия постепенно идет к парламентским выборам, которые состоятся в 2025 году. Сейчас Шольц еще больше будет оглядываться на то, как избиратели относятся к тем или иным вопросам в контексте поддержки Украины в войне. И стоит напомнить, что Германия скептически относится к идее вступления Украины в НАТО.

Также в следующем году перед Шольцом будут задачи по восстановлению и удержанию собственных позиций, чтобы остаться канцлером. Он будет балансировать между тем, чтобы дать в чем-то зеленый свет для Украины и не потерять поддержку. И тут Байден, желающий оставить после себя значительное политическое наследство, хотел бы, видимо, убедить Шольца, что нужно делать сдвиги в войне России против Украины,

– отметил Джигун.

Байден должен был прибыть на заседание "Рамштайн" в Германии 12 октября. Но визит отменили из-за урагана "Милтон" в США. Потом и саму встречу "Рамштайн" перенесли на неопределенный срок.