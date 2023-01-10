Не сомневаюсь, что Украина получит Leopard – Кулеба после визита в Харьков Бербок
Источник:фейсбук Дмитрия Кулебы
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Харьков. После этого глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что не сомневается, что Украина получит танки Leopard.
Кулеба рассказал, что Бербок 10 января своими глазами увидела разбомбленную Салтовку, полуразрушенную в бою с российской ДРГ школу, в которой дети учили немецкий, уничтоженные ракетами здание Харьковской ОВА и объект энергетической инфраструктуры, раненные харьковские здания и несгибаемость харьковчан.
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Кулеба рассказал о визите Бербок
Глава МИД отметил, что его немецкая коллега стала первым иностранным министром иностранных дел, кого он привез в Харьков после 24 февраля.
Уверен, что этот визит будет резонанс не только в Украине и Германии, но и в Европе и мире. Наши переговоры в пути продолжались три часа – при других обстоятельствах министры обычно столько не говорят,
– заметил Кулеба.
Министры подробно обсудили:
- формулу мира,
- санкции,
- трибунал,
- евроинтеграцию,
- оружие.
Уже готовятся решения. Глава МИД добавил, что каждую минуту во время визита их незримо сопровождала тема "Леопардов".
"Я объяснил коллеге и германским медиа, что германские танки не являются нашей прихотью и они нужны нам не для прогулок", – заявил Кулеба.
По его словам, танки нужны Украине, чтобы:
- освободить украинские города и села, все еще находящиеся под российской оккупацией;
- спасти их от разрушений, которые Бербок сегодня увидела в Харькове;
- оградить нашу энергетическую инфраструктуру и спасти украинцев от российских преступлений.
Вот для чего нам германские танки. Я не сомневаюсь, что Украина получит германские танки Leopard. Более того, я думаю, что и германские правительство где-то в глубине души уже понимает, что это решение будет принято. Огорчает лишь то, что это решение еще не принято и поэтому мы теряем драгоценное время и жизнь.
– подчеркнул глава МИД.
В то же время Кулеба благодарен правительству Германии за все те решения, которые были приняты за последние 11 месяцев для предоставления Украине необходимого оружия.
"Я особенно благодарен Анналене за ее важную роль в этом. Осталось последнее большое решение – о предоставлении германских танков. Чем быстрее оно будет принято, тем быстрее эта война завершится победой Украины. И войны в Европе не будет", – подытожил министр.Обратите внимание! Украина может получить танки от других союзников. В частности, 7 января СМИ сообщили, что передать Украине немецкие Leopard планируют Польша и Финляндия. В Польше заявили, что могут передать Украине несколько десятков танков. Президент Анджей Дуда 9 января собрал СНБО, где обсудили войну в Украине