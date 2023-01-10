Не сомневаюсь, что Украина получит Leopard – Кулеба после визита в Харьков Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Харьков. После этого глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что не сомневается, что Украина получит танки Leopard.

Кулеба рассказал, что Бербок 10 января своими глазами увидела разбомбленную Салтовку, полуразрушенную в бою с российской ДРГ школу, в которой дети учили немецкий, уничтоженные ракетами здание Харьковской ОВА и объект энергетической инфраструктуры, раненные харьковские здания и несгибаемость харьковчан.

К теме Leopard 2 для Украины: Катков рассказал о главных преимуществах танка

Кулеба рассказал о визите Бербок

Глава МИД отметил, что его немецкая коллега стала первым иностранным министром иностранных дел, кого он привез в Харьков после 24 февраля.

Уверен, что этот визит будет резонанс не только в Украине и Германии, но и в Европе и мире. Наши переговоры в пути продолжались три часа – при других обстоятельствах министры обычно столько не говорят,

– заметил Кулеба.

Министры подробно обсудили:

формулу мира,

санкции,

трибунал,

евроинтеграцию,

оружие.

Уже готовятся решения. Глава МИД добавил, что каждую минуту во время визита их незримо сопровождала тема "Леопардов".

"Я объяснил коллеге и германским медиа, что германские танки не являются нашей прихотью и они нужны нам не для прогулок", – заявил Кулеба.

По его словам, танки нужны Украине, чтобы:

освободить украинские города и села, все еще находящиеся под российской оккупацией;

спасти их от разрушений, которые Бербок сегодня увидела в Харькове;

оградить нашу энергетическую инфраструктуру и спасти украинцев от российских преступлений.

Вот для чего нам германские танки. Я не сомневаюсь, что Украина получит германские танки Leopard. Более того, я думаю, что и германские правительство где-то в глубине души уже понимает, что это решение будет принято. Огорчает лишь то, что это решение еще не принято и поэтому мы теряем драгоценное время и жизнь.

– подчеркнул глава МИД.

В то же время Кулеба благодарен правительству Германии за все те решения, которые были приняты за последние 11 месяцев для предоставления Украине необходимого оружия.

"Я особенно благодарен Анналене за ее важную роль в этом. Осталось последнее большое решение – о предоставлении германских танков. Чем быстрее оно будет принято, тем быстрее эта война завершится победой Украины. И войны в Европе не будет", – подытожил министр.