Блинкен мог привезти два скрытые месседжи: что США хотели передать Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября находился с визитом в Киеве. Он мог обсудить две важные темы с военно-политическим руководством Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что Блинкен – самый влиятельный дипломат на планете. Этот визит был действительно важным для Украины.

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О чем Блинкен мог говорить с украинскими властями

Как отметил Давидюк, в первую очередь речь шла о контрнаступлении ВСУ. После встреч военно-политического руководства с представителями США, а затем – с натовскими генералами Америка сменила публичную риторику о наступательной операции ВСУ. Сразу пошли месседжи о правильной динамике.

Когда на техническом уровне топ-профессионал (Залужный – 24 Канал) объяснил, что и как двигается и насколько все получилось больше, чем могло быть, то они поняли. И никто в таких условиях не сделал больше. Залужный объяснил реальную ситуацию. И они ее поняли,

– рассказал Давидюк.

Теперь Блинкен приехал, чтобы услышать, что именно Украине нужно сейчас от международных партнеров. Ведь сама Америка – большая забюрократизированная демократия. Они должны спланировать бюджет, производство оружия, обеспечить политическое решение и организовать множество различных процессов.

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Другой важный вопрос – коррупция. Недавно советник президента США Джейк Салливан встретился с представителями трех украинских антикоррупционных институтов. Сейчас Блинкен привез ответ.

Запад дает знать, что "прокравшиеся" чиновники не имеют права подавать руку западным партнерам. Это тоже было озвучено. Поэтому ждем кадровых смен. Киев готовил антикоррупционную риторику – министра сменили, Коломойского посадили в СИЗО и еще многое сделали. Но пока этого недостаточно, чтобы сказать, что мы побороли коррупцию. Некоторые крупнейшие казнокрады в Минобороны до сих пор остаются на местах и прекрасно себя чувствуют,

– считает Давидюк.

Визит Блинкена: коротко