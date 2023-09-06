Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По его мнению, в ходе визита госсекретаря Соединенных Штатов больше всего будет речь о ход украинского контрнаступления.

Смотрите также Трудные дебаты в Конгрессе и почему сейчас: что о визите Блинкена пишут американские СМИ

О чем будут говорить Блинкен и Зеленский

На встрече Энтони Блинкена и Владимира Зеленского лейтмотивом будут вопросы безопасности, в частности – предоставление Украине военно-технической помощи. Она критически необходима для достижения политических целей, четко сформулированных в формуле мира Зеленского.

Также среди вопросов безопасности, которые будут обсуждать стороны, может быть будущее соглашение между Украиной и Соединенными Штатами. Она касается предоставление гарантий безопасности, подробности которых впервые стали известны на саммите НАТО в Вильнюсе.

Постепенно декларации (о гарантиях безопасности – 24 Канал) наполняются реальным содержанием, ведь это является важной составляющей двустороннего взаимодействия между странами,

– отметил Гладких.

Еще одной темой, которую может поднять Блинкен во время визита, является проблема предотвращения коррупции. Она является одной из наиболее упоминавшихся претензий Запада к евроатлантической интеграции Украины.

Валентин Гладких о визите Блинкена в Киев: смотрите видео

Что известно о встрече