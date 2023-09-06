Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По его мнению, в ходе визита госсекретаря Соединенных Штатов больше всего будет речь о ход украинского контрнаступления.
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О чем будут говорить Блинкен и Зеленский
На встрече Энтони Блинкена и Владимира Зеленского лейтмотивом будут вопросы безопасности, в частности – предоставление Украине военно-технической помощи. Она критически необходима для достижения политических целей, четко сформулированных в формуле мира Зеленского.
Также среди вопросов безопасности, которые будут обсуждать стороны, может быть будущее соглашение между Украиной и Соединенными Штатами. Она касается предоставление гарантий безопасности, подробности которых впервые стали известны на саммите НАТО в Вильнюсе.
Постепенно декларации (о гарантиях безопасности – 24 Канал) наполняются реальным содержанием, ведь это является важной составляющей двустороннего взаимодействия между странами,
– отметил Гладких.
Еще одной темой, которую может поднять Блинкен во время визита, является проблема предотвращения коррупции. Она является одной из наиболее упоминавшихся претензий Запада к евроатлантической интеграции Украины.
Валентин Гладких о визите Блинкена в Киев: смотрите видео
Что известно о встрече
- Слухи о приезде госсекретаря Соединенных Штатов в Киев распространились 5 сентября за день до фактического приезда чиновника. Среди прочего, в них говорилось, что во время двухдневного визита Блинкен объявит о предоставление нового пакета помощи на сумму 1 млрд долларов.
- В течение 6 сентября госсекретарь посетил Берковецкое кладбище для того, чтобы почтить память погибших украинских военных. Также в одном из комментариев он заверил, что США видят прогресс Украины на поле боя и будут продолжать поддерживать нашу страну.
- Энтони Блинкен известен как один из самых больших поклонников Украины в администрации Джозефа Байдена. Он последовательно поддерживает предоставление Вооруженным Силам всего необходимого вооружения, в том числе и ATACMS, а также публично адвокатирует выделение средств на безопасность нашей страны.