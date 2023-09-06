Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. На його думку, протягом візиту держсекретаря Сполучених Штатів найбільше йтиметься про хід українського контрнаступу.

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Про що говоритимуть Блінкен та Зеленський

На зустрічі Ентоні Блінкена й Володимира Зеленського лейтмотивом будуть безпекові питання, зокрема – надання Україні військово-технічної допомоги. Вона є критично необхідною для досягнення політичних цілей, чітко сформульованих у формулі миру Зеленського.

Також серед безпекових питань, які обговорюватимуть сторони, може бути майбутня угода між Україною та Сполученими Штатами. Вона стосується надання безпекових гарантій, подробиці яких вперше стали відомим на саміті НАТО у Вільнюсі.

Поступово декларації (щодо гарантій безпеки – 24 Канал) наповнюються реальним змістом, адже це є важливим складником двосторонньої взаємодії між країнами,

– зазначив Гладких.

Ще однією темою, яку може порушити Блінкен під час візиту, є проблема запобігання корупції. Вона є однією з найбільш згадуваних претензій Заходу щодо євроатлантичної інтеграції України.

Валентин Гладких про візит Блінкена до Києва: дивіться відео

Що відомо про зустріч