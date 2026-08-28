Такое мнение в эфире 24 Канала высказал президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко, отметив, что реальные причины визита Джона Рэтклиффа могут заключаться в деликатных договоренностях между спецслужбами США и России.

Фасадное прикрытие и обмен секретными материалами

Президент Международного института исследований в области безопасности убежден, что публичные заявления о противодействии возможной российской агрессии в отношении стран ЕС или НАТО являются лишь информационной операцией для оправдания визита Рэтклиффа в Россию. На самом деле такие поездки, по его словам, осуществляются исключительно для личной передачи сверхважных документов.

Это связано с определенной информацией, возможно, документами, которые невозможно передать даже по защищенным каналам. То есть ни по телефону, ни через интернет, ни по факсу. Такие вещи можно передать только из рук в руки. Это, скорее всего, какие-то секретные материалы,

– предположил Алексей Буряченко.

Он привел в пример прошлые контакты, когда во время длительного телефонного разговора Трампа и Путина российская сторона "рассчиталась" тем, что из посольства России в США в Белый дом доставили 300 страниц секретных материалов по убийству Кеннеди. Подобный сценарий обмена конфиденциальной политической информацией, по мнению Буряченко, может разыгрываться между американскими и российскими спецслужбами и сейчас.

О визите директора ЦРУ в Москву: смотрите в видео

Данные из Москвы могут стать компроматом на выборах в США

Буряченко не исключает, что переданная информация может содержать коррупционные истории. Они могут касаться взаимодействия представителей Демократической партии США.

Полученные данные могут быть использованы в качестве компромата в рамках избирательного процесса во время промежуточных выборов в Соединенных Штатах,

– считает Буряченко.

Напомним, 25 августа в московском аэропорту "Внуково" приземлился военно-транспортный самолет США Boeing C-17A Globemaster III, на борту которого находился директор ЦРУ Рэтклифф. В СМИ обсуждается несколько версий его визита, в частности, что Рэтклифф приехал обсудить мирный план по прекращению российско-украинской войны, а также предостеречь Путина от планов нападения на страны НАТО.