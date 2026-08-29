Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США в 2015–2019 годах, заместитель главы Администрации Президента Украины в 2014–2015 годах Валерий Чалый в эфире 24 Канала объяснил , почему этот визит вряд ли был обычным контактом между спецслужбами. Он высказал предположение, с кем мог встречаться Ретклифф в Москве и какие вопросы могли обсуждаться за закрытыми дверями.

Визит Ретклиффа вряд ли был рутинным

Поездка директора ЦРУ в Москву напоминает Чалому о событиях, предшествовавших полномасштабному вторжению России. Тогда директор ЦРУ Уильям Бернс также лично прибывал в Москву, а впоследствии стало известно, что в ходе контактов американская сторона предупреждала россиян о последствиях дальнейшей эскалации. В то же время постоянная связь между американской и российской разведками сохраняется и без личных визитов руководителей ведомств.

Разведки поддерживают контакты во время войны постоянно. Как правило, это происходит на уровне структур – ЦРУ и российской Службы внешней разведки. Но ехать ради встречи с Нарышкиным вряд ли было целью этой поездки,

– пояснил Чалый.

На особый характер визита указывает и то, что Ретклифф летел на военно-транспортном самолете с системами защиты, а маршрут демонстративно пролегал через Ригу. Для обычного контакта между спецслужбами такая поездка не была необходима, ведь между сторонами существуют защищенные каналы связи, в частности линии, которые используются для коммуникации по поводу ядерных угроз.

Могу на 90% предположить, что готовилась встреча с Путиным или она уже состоялась. Иначе почему бы лететь, чтобы передавать прямые сообщения от Трампа, которые не хотят доверять каким-либо линиям связи,

– сказал дипломат.

Точное содержание этих возможных сообщений пока неизвестно. Среди тем могли быть не только Украина, но и риски новой российской эскалации против европейских стран, ситуация на Ближнем Востоке и вопросы, связанные с оружием массового уничтожения.

О содержании переговоров могут свидетельствовать дальнейшие действия России

Даже если примерный круг тем встречи можно очертить уже сейчас, детали договоренностей или предупреждений могут стать понятными лишь со временем. Подобная ситуация уже наблюдалась во время поездок Уильяма Бернса, когда истинное содержание отдельных контактов с российской стороной раскрывалось спустя некоторое время.

В 2022 году Бернс уже сам подтвердил, что в октябре велся разговор с россиянами о недопущении применения тактического ядерного оружия. Американцы тогда с большой вероятностью допускали и испытания такого вооружения, и возможность его применения,

– рассказал Чалый.

Поэтому оценивать нынешний визит Ретклиффа дипломат предлагает не только по официальным заявлениям, но и по тому, что будет происходить после него. После поездки директора ЦРУ Россия возобновила удары по Украине, причем Чалый обратил внимание на их характер – давление все больше направлено на гражданское население.

Мы увидели результат: удары по Украине сразу возобновились. Они носят несколько иной характер – это психологическое давление, попытка оказать давление на гражданское население. Допускаю, что это сигнал тем самым американцам, что Путин будет продолжать то, что наметил на ближайшие месяцы,

– сказал дипломат.

Какие именно предупреждения или требования Вашингтон мог передать Москве, пока остается неизвестным. Как и в случае с предыдущими закрытыми контактами США и России, больше о содержании разговора могут сказать дальнейшие шаги Кремля и реакция американской стороны.

Чалый объяснил необычный визит директора ЦРУ в Москву: смотрите видео