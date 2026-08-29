Дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США у 2015 – 2019 роках, заступник голови Адміністрації Президента України у 2014 – 2015 роках Валерій Чалий в ефірі 24 Каналу пояснив, чому цей візит навряд чи був звичайним контактом між спецслужбами. Він припустив, з ким міг зустрічатися Реткліфф у Москві та які питання могли обговорювати за зачиненими дверима.

Візит Реткліффа навряд чи був рутинним

Поїздка директора ЦРУ до Москви нагадує Чалому про події перед повномасштабним вторгненням Росії. Тоді директор ЦРУ Вільям Бернс також особисто прибував до Москви, а згодом стало відомо, що під час контактів американська сторона попереджала росіян про наслідки подальшої ескалації. Водночас постійний зв'язок між американською та російською розвідками зберігається і без особистих візитів керівників відомств.

Розвідки підтримують контакти під час війни постійно. Як правило, це відбувається на рівні структур – ЦРУ та російської Служби зовнішньої розвідки. Але їхати заради зустрічі з Наришкіним навряд чи було метою цієї поїздки,

– пояснив Чалий.

На особливий характер візиту вказує і те, що Реткліфф летів військово-транспортним літаком із системами захисту, а маршрут демонстративно пролягав через Ригу. Для звичайного контакту між спецслужбами така поїздка не була необхідною, адже між сторонами існують захищені канали зв'язку, зокрема лінії, які використовуються для комунікації щодо ядерних загроз.

Можу на 90% припустити, що готувалася зустріч із Путіним або вона відбулася. Інакше навіщо летіти, щоб передавати прямі меседжі від Трампа, які не хочуть довіряти будь-яким лініям зв'язку,

– сказав дипломат.

Точний зміст цих можливих меседжів поки невідомий. Серед тем могли бути не лише Україна, а й ризики нової російської ескалації проти європейських країн, ситуація на Близькому Сході та питання, пов'язані зі зброєю масового знищення.

Про зміст переговорів можуть свідчити подальші дії Росії

Навіть якщо приблизне коло тем зустрічі можна окреслити вже зараз, деталі домовленостей або попереджень можуть стати зрозумілими лише згодом. Подібна ситуація вже була з поїздками Вільяма Бернса, коли справжній зміст окремих контактів із російською стороною розкривався через певний час.

У 2022 році Бернс уже сам підтвердив, що в жовтні йшла розмова з росіянами про недопущення застосування тактичної ядерної зброї. Американці тоді допускали з великою ймовірністю і випробування такого озброєння, і можливість його застосування,

– розповів Чалий.

Тому оцінювати нинішній візит Реткліффа дипломат пропонує не лише за офіційними заявами, а й за тим, що відбуватиметься після нього. Після поїздки директора ЦРУ Росія відновила удари по Україні, причому Чалий звернув увагу на їхній характер – тиск дедалі більше спрямований на цивільне населення.

Ми побачили результат: удари по Україні одразу відновилися. Вони мають дещо інший характер – це психологічний тиск, спроба тиснути на цивільне населення. Допускаю, що це сигнал тим самим американцям, що Путін буде продовжувати те, що намітив на найближчі місяці,

– сказав дипломат.

Які саме попередження або вимоги Вашингтон міг передати Москві, поки залишається невідомим. Як і у випадку з попередніми закритими контактами США та Росії, більше про зміст розмови можуть сказати подальші кроки Кремля та реакція американської сторони.

Чалий пояснив незвичний візит директора ЦРУ до Москви: дивіться відео