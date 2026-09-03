Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Что сказал Рубио о визите директора ЦРУ в Москву?

Чиновник подчеркнул, что визит главы Центрального разведывательного управления не имел под собой никакого чрезвычайного или секретного подтекста.

Его визит туда был в основном рутинным в том смысле, что имел целью лишь налаживание и дальнейшее развитие этих каналов связи между спецслужбами. Такие вещи могут оказаться полезными в период кризиса или конфликта,

– сказал госсекретарь США.

Поездка директора разведывательного ведомства в столицу России состоялась 25 августа. Ранее The Wall Street Journal и Politico сообщали, что 25 августа Джон Ретклифф посетил Москву, где, возможно, предупредил российскую сторону о недопустимости нападения на страны НАТО.

Сам факт встречи с российской стороной подтвердил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. В то же время подробности переговоров между представителями спецслужб США и России остаются неизвестными.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что директор ЦРУ Джон Ретклифф во время визита в Москву не передавал России никаких специальных сообщений от Вашингтона. По словам Трампа, поездка была обычной рабочей встречей Ретклиффа с российским коллегой, которые периодически проводят такие переговоры. Кроме того, американский лидер заявил, что не видит угрозы нападения России на страны НАТО.

К слову, российский диктатор Владимир Путин отказался от личной встречи с директором ЦРУ Джоном Ретклиффом во время его визита. По данным российских СМИ, после переговоров Ретклиффа с руководителями российских спецслужб в Кремле решили, что встреча с Путиным не имеет смысла. Американский чиновник, по информации источника, призвал Москву как можно скорее договориться о прекращении войны против Украины, подчеркнув ухудшение военного и экономического положения России.