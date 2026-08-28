В новом аналитическом отчете ISW проанализировали визит Рэтклиффа в Кремль.

О чем может свидетельствовать визит директора ЦРУ в Москву?

Визит главы американского разведывательного ведомства в столицу России состоялся на фоне растущей тревоги в США. Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете C-17 и передвигался по городу в составе американского кортежа. Источники издания Wall Street Journal сообщили, что чиновник был доставлен для передачи срочного предупреждения о недопустимости действий против членов НАТО.

Издание Politico уточнило, что предупреждение касалось в первую очередь Эстонии, Латвии и Литвы. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил факт встречи 27 августа, а российские источники отметили, что в переговорах также принимали участие руководители подразделений ФСБ.

Отличия от ситуации накануне вторжения в Украину

Аналитики Института изучения войны отмечают, что нынешняя ситуация существенно отличается от событий конца 2021 года, когда в Москву прилетал тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс. В тот момент Россия осуществляла масштабное и открытое накопление войск и техники у украинских границ. Сейчас же разведка не фиксирует подобной концентрации сил на границах с прибалтийскими государствами.

Однако угроза со стороны России в 2026 году может носить иной характер. Вместо полномасштабного вторжения Кремль способен прибегнуть к точечным ударам или ограниченным наземным атакам небольшими силами. Подобные действия не требуют длительной подготовки или больших группировок, поэтому их сложнее заблаговременно обнаружить с помощью традиционных средств наблюдения.

В ответ на публикации в СМИ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о возможной агрессии Российской Федерации против членов НАТО "не имеют ничего общего с реальностью". В то же время член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия не будет совершать атак на Литву, Латвию и Эстонию, если они не будут предпринимать агрессивных действий против российских территорий, в частности Калининградской области.

Эксперты оценивают такие заявления как элемент когнитивной войны. Наращивая неопределенность, Москва стремится посеять страх и парализовать процесс принятия решений внутри Альянса, а также сдержать западную военную помощь Украине.

Реакция стран Балтии и оценка рисков

Чиновники и аналитики в странах Балтии призывают серьезно относиться к действиям России, однако отмечают, что их текущая оценка военной угрозы не изменилась. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул: "угрозу, исходящую от России, и возможные провокации против НАТО необходимо воспринимать серьезно". В то же время советник президента Латвии Мартинш Дрегерис заявил о низком риске полномасштабного вторжения.

Страны Балтии обращают внимание на угрозы иного рода, такие как вторжение беспилотников, диверсии и другие ограниченные военные провокации. По мнению директора эстонского Центра обороны и безопасности Кристи Райка, Запад не должен позволять страху перед эскалацией ограничивать поддержку Украины.

Напомним, в свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву не передавал российским властям никаких специальных предупреждений от Вашингтона. По словам Трампа, поездка была обычной рабочей встречей с российским коллегой, с которым они периодически поддерживают контакты. Также американский президент заявил, что не видит угрозы со стороны России для стран НАТО и не испытывает по этому поводу беспокойства.