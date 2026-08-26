В администрации Путина рассказали о новых подробностях визита главы ЦРУ в Москву

Во вторник, 25 августа, директор ЦРУ Джон Ретклифф прилетел в Москву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о визите главы американской разведки.

Он прокомментировал информацию о возможном разговоре российского диктатора с главой ЦРУ. Об этом Песков заявил пропагандистским СМИ.

Что сказали у Путина?

Пресс-секретарь Кремля заявил, что Путин не встречался с Ретклиффом. Однако, по его словам, российский лидер уже получил доклад об итогах контактов.

Песков сказал, что состоялись контакты по линии спецслужб. Он назвал их позитивным явлением, которое продолжается "в самые сложные моменты двусторонних отношений".

В то же время пресс-секретарь Путина подчеркнул, что говорить о влиянии контактов между спецслужбами на вывод из кризиса российско-американских отношений пока преждевременно.

Во вторник, 25 августа, стало известно о неожиданном визите главы американской разведки в Москву. Напомним, что в последний раз директор ЦРУ посещал российскую столицу накануне полномасштабного вторжения.

По данным аналитиков и западных СМИ, Джон Ретклифф мог предостеречь российское руководство от дальнейшей эскалации в отношении стран НАТО. Издание The Wall Street Journal писало, что США получили разведданные о вероятной подготовке россиян к мобилизации и планах Кремля проверить реакцию НАТО.