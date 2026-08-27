Тайный визит в Москву: директор ЦРУ лично предостерег Россию от нападения на НАТО, – CNN

Высокопоставленный сотрудник американской разведки совершил неожиданную поездку в столицу страны-агрессора, чтобы передать Кремлю важные предупреждения. Западные союзники стремятся предотвратить возможное расширение конфликта и заставить противника пересмотреть свои опасные союзы.

Об этом сообщает CNN.

Почему директор ЦРУ прилетел в Россию?

Директор ЦРУ Джон Ретклифф на днях тайно посетил Москву. Глава американской разведки прибыл в столицу России, чтобы предостеречь Кремль от возможных атак на территории стран НАТО и призвать прекратить военную и экономическую помощь Ирану. Кроме того, накануне поездки американская сторона обратилась к Украине с просьбой временно воздержаться от ударов дронами и ракетами по объектам в Москве.

Для перелета в Россию чиновник использовал военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III, который сначала вылетел с базы Эндрюс в Мэриленде и сделал промежуточную остановку в Риге. Со своей стороны президент США Дональд Трамп попытался преуменьшить значимость этой поездки, назвав ее полурутинным рабочим визитом.

Он там находится, знаете, в рамках своего рода полурутинного визита. Не хочу разочаровывать людей. Мы бы хотели видеть окончание войны с Украиной,

– заявил американский лидер в радиоинтервью.

Разведывательные оценки США и западных союзников свидетельствуют о том, что Владимир Путин может попытаться проверить решимость Североатлантического альянса в течение ближайших нескольких лет. Эксперты рассматривают сценарии от масштабных кибератак до ограниченного наземного вторжения на территорию стран Балтии или Польши. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава ЦРУ не встречался с российским диктатором, а контакт состоялся исключительно на уровне спецслужб.

Напомним, ранее мы подробно анализировали, что глава ЦРУ мог говорить с официальными лицами в Кремле. В частности, среди возможных тем называют переговоры о прекращении огня в Украине, в том числе взаимное прекращение ударов по энергетическим и портовым объектам. В то же время Ретклифф мог передать Кремлю предупреждение относительно любых провокаций или нападения на страны НАТО. Еще одним важным вопросом могла стать военная и разведывательная поддержка Ирана со стороны России на фоне обострения противостояния Тегерана и Вашингтона.

К слову, Россия может прибегнуть к новому ядерному шантажу Запада. Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко предположил, что Кремль способен провести новое испытание ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой, чтобы продемонстрировать свои возможности и запугать Запад. По его словам, эта тема могла быть одной из тех, которые обсуждались во время визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву.