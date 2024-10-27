Гутерреш поджег ветку, на которой сидел: политолог разобрал его визит на саммит БРИКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял участие в саммите БРИКС в Казани, где встретился с военным преступником Владимиром Путиным и даже пожал ему руку. На самом же деле поездкой в Россию Гутерриш пытался оправдать существование Организации Объединенных Наций.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Саакян, отметив, что в российско-украинской войне, которая является крупнейшим конфликтом современности, ООН не имеет своего конструктивного места. Более того, слабости этой структуры создают дополнительные проблемы.

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Зачем генсек ООН поехал на саммит БРИКС

Политолог считает, что визитом на саммит БРИКС в Казань Гутерриш поджег ветку, на которой сам сидит. Однако никого из экспертной среды такой визит не удивил. Ведь то, что мертвое умереть не может. Это касается и ООН, и самого Гутерриша.

Генсек Организации Объединенных Наций отказался от участия в Глобальном саммите мира, который состоялся в июне 2024 года, ведь там ему бы пришлось выслушать все то, в чем ООН недееспособна и легитимизировать дискуссию о том, что это абсолютно импотентная структура. Вместо этого Гутерриш поехал на саммит БРИКС.

Это же возможность встретиться, пожать руки Путину и потом сказать с гордым выражением лица, что Гутерриш именно тот, кто готов делать грязную работу,

– отметил Саакян.

Крайне важно, что Владимир Зеленский отказал в визите Гутерриша в Украину из-за участия в саммите БРИКС, чтобы не легитимизировать легенду, что якобы генсек ООН является посредником и может быть частью мирного процесса. В то же время представитель генсека ООН отрицает именно такой контекст этого тезиса.

"Хотя можно было прямо сказать, что пока у Гутерриша на костюме не обсохла украинская кровь после поездки в Казань, а крошки от казанской лепешки все еще на его безусом лице, то в Киеве не будут рады его визиту", – сказал политолог.

Какова на самом деле позиция Гутерриша

Во время пребывания на саммите БРИКС генсек ООН выступил с речью, в которой призвал к миру в Украине, в соответствии с Уставом ООН. Впрочем, не назвал сторону, ответственную за войну.

По мнению политолога, Гутерриш хочет быть посредником, но не будет называть вещи своими именами, а будет говорить только нейтральную риторику, что является частью западной дипломатической школы. Впрочем, он должен пользоваться резолюцией Генеральной ассамблеи ООН, в которой четко указано, кто агрессор, а кто жертву, и на чьей стороне стоит Устав ООН.

Однако он имеет прокитайские взгляды, поэтому риторика и терминология, которой он пользуется, будет зависеть от того, какой она есть в так называемом китайско-бразильском мирном плане,

– отметил Саакян.

По его словам, Гутерриш принял участие в саммите БРИКС не без желания на это Китая. Ведь всех собирал Китай и именно китайские идеи и интересы лежат в основе заключительного коммюнике. России ничего не удалось получить, кроме картинки.