На саммите БРИКС призвал к справедливому миру в Украине, – Гутерриш о визите в Казань

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что на саммите БРИКС, который состоялся в Казани, он призвал к обеспечению справедливого мира в Украине. Он сказал, что подчеркивал необходимость поддержания ценностей Устава ООН.

Об этом он сообщил на своей странице в X (ранее твитер) в пятницу, 25 октября.

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Антониу Гутерриш прокомментировал свой визит на саммит БРИКС

На сессии я призвал к справедливому миру в Украине в соответствии с Уставом ООН, международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи. Я подчеркнул, что мы должны везде поддерживать ценности Устава ООН, верховенство права и принципы суверенитета, политической независимости и территориальной целостности государств,

– написал генсек ООН.

Он также отметил, что на полях саммита провел встречи с несколькими главами государств и правительств. В частности, Гутерриш прокомментировал встречу с диктатором Путиным.

"Во время встречи с президентом Путиным я отметил, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права, и повторил тезисы, которые я озвучил на заседании Саммита. Я также отметил свою решительную поддержку заключения соглашения о безопасном судоходстве в Черном море, что является важным для глобальной продовольственной безопасности", – добавил он.

Добавим, что несмотря на призывы к миру в Украине, генсек ООН не отказался от рукопожатий с Путиным, что выглядит абсурдно. Поэтому, напомним, что российские СМИ опубликовали возмутительные фото Гутерриша с саммита. На одном из них можно увидеть, что тот достаточно дружелюбный к российскому президенту Путину. Гутерриш жмет ему руку и как будто кланяется, чтобы показать свое уважение.