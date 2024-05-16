Политолог Игорь Рейтерович сказал 24 Каналу, что Соединенные Штаты имеют свои национальные и политические интересы. И если это происходит на фоне визита в Украину, здесь нет ничего удивительного, ведь как Джо Байден, так и Энтони Блинкен – американские политики, которые должны прежде всего думать о Соединенных Штатах.

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Неоднозначные заявления

Политолог считает, что Блинкен преследовал две цели.

Первая цель – этот визит символический с точки зрения поддержки Украины. США вроде бы передает России сигнал, чтобы они не думали, что Украину оставили. США демонстрируют, что не только выделили большой пакет помощи, но и будут регулярно координировать, что с этим пакетом происходит, и оперативно оказывать помощь Украине,

– отметил Игорь Рейтерович.

Он выделил одно из интересных заявлений Энтони Блинкена о нанесении или ненанесении ударов американским оружием по территории России. Это заявление прозвучало довольно неоднозначно и могло быть специально сделано, чтобы заставить россиян понервничать. Они поняли, что теперь к ним может "прилетать".

Чтобы обсудить Саммит

А вот состоятся ли переговоры между Украиной и Россией, неизвестно. Блинкен со своей стороны прямо заявил, что Украина будет самостоятельно решать, когда эти переговоры начинать.

Вторая цель этого визита более важна – обсуждение будущего Саммита мира. Я не исключаю, что Блинкен приехал, чтобы согласовать финальные документы по поводу декларации, которая будет на Саммите. Возможно, сейчас речь идет о компромиссных формулировках с целью привлечь как можно большее количество стран к участию в этом Саммите и поддержке Украины,

– сказал политолог.

Энтони Блинкен во время своего визита также отметил, что в ближайшее время президент США Джо Байден встретится или свяжется с Владимиром Зеленским, что также является достаточно красноречивым сигналом.

"Там будет идти речь о соглашении по поводу обязательств безопасности и о проведении Саммита мира, который является важным как для Украины, так и для США. Соединенным Штатам важно достичь присутствия значительного количества стран, которые поддерживают Украину и будут выступать определенным элементом давления на Россию", – подытожил Рейтерович.

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